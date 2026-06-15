Si hay un título que los fans del anime llevan siguiendo con atención desde que llegó a Crunchyroll en el 2024, ese es “Solo Leveling”. Y es que la historia del cazador más débil de Corea del Sur—que termina convirtiéndose en la fuerza más temible del mundo—conquistó al público gracias a sus dos temporadas, un juego móvil, una novela web de culto y hasta un show sobre hielo. Así, ahora la franquicia da su salto más ambicioso: una serie live-action producida por Netflix con un elenco de primer nivel del entretenimiento surcoreano. Pero, ¿cuándo podría llegar a la plataforma? Pues, te invito a averiguarlo en esta nota.

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Vale precisar que “Solo Leveling” nació como una novela web del autor Chugong en el 2018, se convirtió en manhwa y, finalmente, en un anime de la mano del estudio A-1 Pictures.

De esta manera, el relato se centra en Sung Jin-woo, un cazador de rango bajo que, tras quedar al borde de la muerte en una misión, despierta con la capacidad única de subir de nivel como en un videojuego... transformándose poco a poco en el ser más poderoso de su mundo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING” EN NETFLIX?

Si bien Netflix no ha revelado una fecha oficial de estreno de la serie live-action “Solo Leveling”, Naver explica que la participación de la estrella Byeon Woo-seok se conoció en julio del 2025, el test de rodaje recién empezó en marzo del 2026 y el rodaje principal entró en marcha hace poco, con la ventana de lanzamiento programada para el próximo año.

Es decir, se espera su llegada a la plataforma de streaming de la “N” roja en algún momento del 2027.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

Tal como reporta CBR, el nombre que más expectativa genera en el elenco de la serie live-action “Solo Leveling” es el de Byeon Woo-seok, quien asume el papel protagonista de Sung Jin-woo.

Este actor es reconocido por su trabajo previo en “Lovely Runner”, “20th Century Girl” y “Record of Youth”.

A su lado, Han So-hee interpreta a Cha Hae-in, la cazadora de rango S considerada una de las más poderosas de Corea.

La actriz, por su parte, es famosa por su participación en “My Name” y “Gyeongseong Creature”.

El tercer nombre confirmado es Kang You-seok como Yoo Jin-ho, el fiel aliado de Jin-woo.

Asimismo, se reporta que Kang Mi-na podría darle vida a Sung Jin-ah, la hermana de nuestro protagonista, aunque su agencia, Story J Company, le dijo a Screen Rant que nada está confirmado todavía.

La última incorporación al reparto es Cha Woo-min en el papel de Baruka, el líder de los elfos de hielo y villano principal del arco del Portal Rojo.

La noticia la adelantó el medio coreano Newsen el pasado lunes 8 de junio del 2026, pero la agencia del artista, Just Entertainment, tampoco ha emitido un anuncio formal hasta la fecha.

¿QUÉ ARCOS DE LA HISTORIA ADAPTARÁ LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

La incorporación de Baruka al elenco tiene una interesante lectura narrativa: ese personaje hace su aparición en la segunda temporada del anime, dentro del arco del Portal Rojo, lo que confirmaría que la serie live-action “Solo Leveling” adaptará el relato al menos hasta ese punto de la historia.

Cabe resaltar que, según Screen Rant, la primera temporada de la producción podría contar con siete episodios

En ese sentido, considerando que el arco del Portal Rojo abarca aproximadamente 14 capítulos en el anime, esto sugiere un ritmo de condensación de alrededor de dos episodios animados por cada uno del live-action.

Con margen de ajuste, la producción podría llegar incluso hasta el arco del Castillo Demoníaco, aunque esto es solo mera especulación por ahora.

Y a ti, ¿ya te emociona la idea de ver el nuevo show televisivo?

El actor surcoreano Byeon Woo Seok asume el rol protagonista de Jin-Woo en la serie live-action "Solo Leveling" de Netflix (Foto: AFP)

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