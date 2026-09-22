Octubre del 2026 llega con celebraciones importantes para quienes crecieron disfrutando de los animes de mediados de los 2000. Y es que “Death Note”, uno de los thrillers más recordados de su generación, y otros títulos considerados ya como clásicos de la industria cumplen 20 años ese mes. Así, con el fin de que te sumes al festejo, aquí te traigo la lista definitiva para que puedas agregarlos a tu próxima maratón frente a la TV, pasando por el misterio sobrenatural, la acción y hasta el romance.

LOS ANIMES CLÁSICOS QUE CUMPLEN 20 AÑOS EN OCTUBRE DEL 2026

1. “Death Note”

Fecha de estreno: 3 de octubre del 2006

Empiezo la lista con “Death Note”, clásico que sigue a Light Yagami, un estudiante que encuentra un cuaderno capaz de matar a cualquier persona cuyo nombre se escriba en él, y a L, el detective que intenta desenmascararlo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix o HBO Max. Además, está disponible de forma gratuita en Pluto TV (con anuncios).

"Death Note" es un anime que se desarrolla a lo largo de 37 episodios en total (Foto: D.N. Dream Partners / Madhouse)

2. “Code Geass”

Fecha de estreno: 5 de octubre del 2006

“Code Geass”, por su parte, es un anime ambientado en un Japón conquistado por el Imperio de Britannia, donde Lelouch recibe un poder llamado Geass y lo usa para liderar una rebelión.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

3. “Black Lagoon: The Second Barrage”

Fecha de estreno: 2 de octubre del 2006

Por otro lado, “Black Lagoon: The Second Barrage” continúa las misiones de la compañía mercenaria Lagoon en el sudeste asiático.

4. “Kanon”

Fecha de estreno: 5 de octubre del 2006

En el caso de “Kanon”, este es un drama romántico sobre un joven que recupera recuerdos perdidos de su infancia.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

"Kanon" es un anime de romance protagonizado por Yuichi Aizawa (Foto: Kyoto Animation)

5. “D.Gray-man”

Fecha de estreno: 3 de octubre del 2006

“D.Gray-man”, en cambio, sigue a un exorcista, Allen Walker, enfrentado a un conde que busca destruir a la humanidad.

6. “Katekyo Hitman Reborn!”

Fecha de estreno: 7 de octubre del 2006

Mientras tanto, “Katekyo Hitman Reborn!” convierte a un adolescente común, Tsuna, en heredero de una familia mafiosa gracias a un tutor asesino a sueldo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix o Crunchyroll.

7. “Ghost Hunt”

Fecha de estreno: 3 de octubre del 2006

Cierro la lista con “Ghost Hunt”, anime que mezcla terror y misterio alrededor de una escuela embrujada.

Y para ti, ¿cuál es el mejor título de la selección?

"Ghost Hunt" es un anime que explora géneros como el terror y el suspenso a lo largo de su trama (Foto: J.C.Staff)

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