A Senku Ishigami todavía le queda ciencia por mostrar. Y es que “Dr. Stone”, el anime que cerró su recorrido televisivo en junio de este 2026, tendrá continuación con “Dr. Stone: Terraforming”. Así, la noticia llegó con un avance en video que ya tiene a los fans celebrando en redes sociales. ¿Te gustaría saber más sobre el proyecto? Pues, aquí te cuento qué parte del manga de ciencia ficción y aventuras escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por Boichi adapta y otros detalles clave al respecto.

Vale precisar que “Dr. Stone” terminó su adaptación televisiva con la cuarta temporada, “Dr. Stone: Science Future”, mientras que el manga original ya había concluido años atrás.

Por eso, el anuncio la nueva producción se presenta como un regalo inesperado para aquellos espectadores que ya daban el relato por terminado.

¿QUÉ ES “DR. STONE: TERRAFORMING” Y QUÉ CAPÍTULO ADAPTA?

“Dr. Stone Terraforming” es un capítulo especial de una sola entrega incluido en el volumen 27 del manga, el último.

Cabe resaltar que este transcurre poco después del final de la historia principal y tiene 51 páginas en total.

Así, muestra a Senku despertando solo en medio del océano, con el reto de sobrevivir y reencontrarse con sus compañeros.

Eventualmente, el grupo se reúne, construye una balsa y recupera materiales clave para fabricar semiconductores.

Y, hacia el cierre, Senku plantea un plan ambicioso para llevar la civilización todavía más lejos.

MIRA EL ANUNCIO DE “DR. STONE: TERRAFORMING”

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ANIME “DR. STONE: TERRAFORMING”?

Tal como señala la web oficial de la franquicia, el anuncio se hizo en el evento STONE FES.2026, realizado en la ciudad japonesa de Yokohama el pasado domingo 10 de octubre.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado su fecha de estreno, formato (serie, película u otro), plataforma de emisión ni equipo de trabajo.

Es decir, lo único seguro por ahora es que el proyecto está en producción.

¿EN QUÉ ORDEN VER “DR. STONE” ANTES DE “TERRAFORMING”?

Tal como te puedes imaginar, el orden de emisión original funciona bien para ponerse al día.

“Dr. Stone” (2019): 24 episodios.

24 episodios. “Dr. Stone: Stone Wars” (enero de 2021): 11 episodios.

(enero de 2021): 11 episodios. “Dr. Stone: Ryusui” (julio de 2022): especial de una hora.

especial de una hora. “Dr. Stone: New World” (2023): 22 episodios en dos partes.

22 episodios en dos partes. “Dr. Stone: Science Future” (2025-2026): 37 episodios en tres partes.

En total suman 94 episodios de televisión más el especial. Y puedes disfrutar de cada uno de estos proyectos con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming Crunchyroll.

El anime "Dr. Stone Terraforming" funcionará como una secuela directa que adaptará el epílogo especial del manga original de Riichiro Inagaki y Boichi (Foto: TOHO animation)

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