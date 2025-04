Death Note, uno de los animes más populares y oscuros de las últimas décadas, estuvo a punto de tener un final completamente diferente al que vimos en pantalla. Aunque muchos fans recuerdan el desenlace con Near venciendo a Light Yagami, el creador original tenía otra idea en mente, una que habría cambiado por completo el mensaje de la historia.

Takeshi Obata, el ilustrador del manga, reveló en una entrevista incluida en el libro Death Note: How to Read 13 que en las primeras versiones del guion se contemplaba un final más impactante: Light no sería derrotado, sino que lograría salirse con la suya. En ese final alternativo, él se convertiría en una especie de “dios del nuevo mundo”, sin que nadie pudiera detenerlo.

Según Obata, pensaron seriamente en dejar que el protagonista ganara, lo cual habría reforzado la idea de que el poder absoluto corrompe completamente; sin embargo, el equipo creativo decidió que eso enviaba un mensaje equivocado y optaron por un cierre en el que la justicia, representada por Near, triunfa sobre la arrogancia de Light.

Death Note es aclamado por su compleja trama, personajes multifacéticos y su exploración de temas morales y filosóficos. (Foto: Madhouse) ×

Este final alternativo no solo habría sido sorprendente, sino que probablemente habría cambiado la percepción del personaje principal. En lugar de verlo como un villano derrotado, muchos fans lo hubieran considerado una figura heroica, al punto de generar un debate aún más intenso sobre el ya polémico desenlace de la serie.

Además, en ese mismo libro, Obata mencionó que le habría gustado ver un final en el que L sobreviviera y ganara, pues sentía que la historia perdió algo de fuerza tras su muerte; no obstante, reconoció que la elección de los autores buscaba dar un giro inesperado que mantuviera a los lectores en tensión.

La fuente principal de esta información es el libro oficial Death Note: How to Read 13, publicado como guía del manga, y en el que los autores revelan detalles sobre los personajes, tramas descartadas y finales alternativos.

Si eres fan de la serie, este libro es una joya para descubrir cómo pudo haber sido realmente el destino de Light Yagami.

La serie de anime Death Note contiene 37 episodios, dirigidos por Tetsurō Araki y animada por el estudio Madhouse. (Foto: Madhouse) ×

Las claves detrás del éxito de Death Note

Death Note es uno de los animes y mangas más exitosos de todos los tiempos, con más de 30 millones de copias del manga vendidas en todo el mundo. Su adaptación al anime, lanzada en 2006, rápidamente se convirtió en un fenómeno global gracias a su historia original, personajes complejos y tensión constante. La serie incluso fue doblada a varios idiomas y llegó a plataformas internacionales.

Una de las claves de su éxito es su premisa simple pero poderosa: un estudiante común obtiene un cuaderno que puede matar a cualquier persona con solo escribir su nombre. Esto generó debates éticos entre los fans sobre la justicia, el poder y los límites morales. Además, el duelo intelectual entre Light y L, con giros inesperados y diálogos intensos, mantuvo a la audiencia al borde del asiento.

Su tono oscuro y adulto también ayudó a que destacara frente a otros animes tradicionales.