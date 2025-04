Algunos animes no solo se convirtieron en clásicos, sino que también dejaron huella en quienes los vieron durante su infancia o adolescencia. Estas series definieron una época y despertaron pasiones que, en muchos casos, aún siguen vivas.

Con historias cautivantes, personajes icónicos y mensajes que trascienden el tiempo, estos animes lograron mantenerse relevantes incluso décadas después de su estreno. Hoy siguen atrayendo a nuevas generaciones gracias a las plataformas de streaming, remakes y la nostalgia que genera.

7. Neon Genesis Evangelion: Revolucionario en lo técnico y lo narrativo, Evangelion fue más que una serie de máquinas gigantes: fue una exploración del alma humana. Su llegada a plataformas como Netflix volvió a despertar el interés por esta historia compleja y emocionante.

Neon Genesis Evangelion ha sido aclamado por su innovadora exploración de temas psicológicos y filosóficos, así como por su estilo visual y su música. (Foto: Gainax) ×

6. Death Note: Aunque es más reciente que otros de esta lista, Death Note se convirtió rápidamente en un clásico. Su trama oscura atrapó a que buscaban algo más que peleas. Al día de hoy, se mantiene como una de las series más populares y una de las mejores opciones para empezar en el mundo del anime.

"Death Note" es popular por su ingeniosa trama, personajes complejos y temas que invitan a la reflexión como la moralidad y la justicia.(Foto: Madhouse) ×

5. Pokémon: Más allá del anime, Pokémon es un fenómeno cultural. La serie animada, sin embargo, fue la que marcó a millones. La historia, iniciada por Ash y Pikachu, y las nuevas generaciones de criaturas, siguen manteniendo la magia intacta.

En Pokémon, podemos seguir las aventuras de Ash, Brock y Misty, quienes viajan por distintas regiones atrapando nuevas criaturas y forjando lazos de amistad. (Foto: OLM, Inc.) ×

4. One Piece: Con más de mil episodios y contando, One Piece sigue tan vigente como en sus inicios. La historia de Luffy y los Sombrero de Paja no solo ha mantenido su nivel narrativo, sino que ha crecido en complejidad. No sorprende que su versión live-action en Netflix aumentara aún más su popularidad.

One Piece es una serie de manga y anime extremadamente popular a nivel mundial, reconocida por ser la serie de manga más vendida de la historia. (Foto: Toei Animation) ×

3. Sailor Moon: Esta serie empoderó a toda una generación de niñas (y también a niños). Sailor Moon fue pionera en mostrar heroínas fuertes, pero sensibles. Su influencia se sigue notando en producciones actuales.

Sailor Moon ha vendido millones de copias de sus volúmenes tankōbon y ha sido traducida a varios idiomas. (Foto: Toei Animation) ×

2. Naruto: Con su historia de esfuerzo y redención, Naruto conectó con millones de fans en todo el mundo. Aunque la serie principal ya terminó, Boruto mantiene viva la historia. No es necesario decir que la popularidad del joven ninja no ha disminuido en lo más mínimo.

Naruto se convirtió en uno de los animes más populares a nivel mundial gracias a su emocionante historia. (Foto: Pierrot) ×

1. Dragon Ball Z: Al hablar de anime, es inevitable mencionar a Dragon Ball Z, uno de los referentes de la industria. Esta serie llevó el anime al mainstream en muchos países. Las batallas de Gokú y sus amigos son parte de la cultura pop y su legado continúa con Dragon Ball Super.

Dragon Ball Z es considerado uno de los animes más influyentes en la cultura occidental. (Foto: Toei Animation) ×

Más animes que merecen ser destacados