Uno de los estrenos más esperados del catálogo coreano de Netflix sigue tomando forma delante y detrás de cámaras. Se trata de la adaptación live-action de “Solo Leveling”, la cual avanza a paso firme en su etapa final de rodaje. Así, si has seguido de cerca el fenómeno del anime de Crunchyroll y del webtoon original de la franquicia, aquí te cuento en qué momento de la producción se encuentra el show televisivo y qué se sabe hasta ahora sobre su llegada a la plataforma de streaming de la “N” roja.

Vale precisar que la serie es la versión en acción real de la obra homónima de Chugong, la cual ya había sido adaptada como anime por A-1 Pictures.

De esta manera, expande un universo ficticio que se ha convertido en el favorito de gran parte de los fans de la acción y de la fantasía.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

Al igual que la producción animada, la serie live-action “Solo Leveling” narra la historia de Sung Jin-woo, un cazador de rango E que apenas sobrevive cada vez que entra a una mazmorra... pese a lo débiles que puedan parecer los monstruos que la habitan.

Sin embargo, tras enfrentar una mazmorra doble de poder devastador, nuestro protagonista es elegido por “el Sistema” y recibe una habilidad única para subir de nivel, completando misiones y superando retos cada vez más peligrosos.

Así, el chico inicia un ascenso que lo llevará a desafiar los límites de su mundo y a descubrir el verdadero alcance de las amenazas que rodean a la humanidad.

¿CUÁNDO TERMINA EL RODAJE DE LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

De acuerdo con la actualización más reciente de What’s on Netflix, el rodaje de la serie live-action “Solo Leveling” se encuentra en marcha en Corea del Sur y se extendería hasta inicios de noviembre del 2026.

En ese sentido, aunque la fecha exacta de estreno todavía no se ha revelado, se espera el lanzamiento del show televisivo para finales del 2027 o inicios del 2028, considerando el tiempo de posproducción que exige una historia con tantos efectos visuales como esta.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE LA SERIE LIVE-ACTION “SOLO LEVELING”?

Mientras la dirección de la serie live-action “Solo Leveling” está a cargo de Byung-seo Kim y Hae-jun Lee, se han seleccionado a los siguientes intérpretes en su elenco principal:

Byeon Woo Seok como Sung Jin-woo

como Sung Jin-woo Han So Hee como Cha Hae-in

como Cha Hae-in Jung Ji-hoon (Rain) como Baek Yoon-ho

como Baek Yoon-ho Lee Sung-min como Ko Gun-hee

Y tú, ¿ya tienes ganas de ver la producción?

Al principio del anime "Solo Leveling", Jin-woo es presentado como un cazador de Rango E (Foto: A-1 Pictures)

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