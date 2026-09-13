Si eres de los fans que ya se saben de memoria cada arco de “One Piece” y sientes que necesitas más piratas, mares embravecidos y tripulaciones peculiares en tu vida, esta nota es para ti. Y es que, mientras disfrutas del fenómeno creado por Eiichiro Oda, debes saber que Crunchyroll tiene en su catálogo otros animes con esa misma vena aventurera que quizá no conoces. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento cuáles son, de qué van y qué encontrarás en cada uno si decides zarpar más allá de la historia de Luffy.

Vale precisar que “One Piece” se encuentra en plena travesía por Elbaph, la tierra de los gigantes, después de que los Sombrero de Paja dejaran atrás Egghead.

De esta manera, el arco retoma la historia de personajes como Dorry y Brogy, conocidos desde Little Garden, y abre una nueva etapa en la carrera hacia el tesoro de Gol D. Roger.

¿QUÉ OTROS ANIMES DE PIRATAS PUEDES VER EN CRUNCHYROLL?

1. “Fena: Pirate Princess”

Empiezo la lista con “Fena: Pirate Princess”, la opción más reciente de la selección.

Estrenado en el 2021 y dirigido por Kazuto Nakazawa, este anime se centra en una huérfana que obtiene una nueva identidad para escapar del control del Imperio Británico y navegar los mares en busca del secreto detrás de la palabra “Edén”.

¿Cómo verlo? Está disponible por suscripción en Crunchyroll.

"Fena, princesa pirata" es un anime de aventuras, drama y acción que se desarrolla a lo largo de 12 episodios (Foto: Production I.G / Crunchyroll / Adult Swim)

2. “Vandread”

Por otro lado, “Vandread”, del año 2000, ofrece un giro más cómico y espacial al concepto de “pirata”.

Dirigido por Takeshi Mori y producida por el estudio Gonzo, este anime de 26 episodios sigue a Hibiki, un joven que termina robando una mecha de guerra y se ve arrastrado a una guerra civil intergaláctica entre hombres y mujeres.

¿Cómo verlo? También se puede disfrutar por suscripción en Crunchyroll.

3. “Suisei no Gargantia”

Cierro la lista con “Suisei no Gargantia” (o “Gargantia on the Verdurous Planet”), producción que data del 2013 y está dirigida por Kazuya Murata.

Aquí, los 13 episodios del anime narran cómo el teniente Redo termina varado en una Tierra inundada por los mares, donde debe adaptarse a la vida junto a una flota de buques llamada Gargantia.

De esta manera, ofrece esa idea de “comunidades que sobreviven a bordo de embarcaciones”. Es decir, un guiño directo del espíritu pirata que conecta toda esta selección.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

"Suisei no Gargantia" es un anime de ciencia ficción dirigido por Kazuya Murata y escrito por Gen Urobuchi (Foto: Production I.G)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí