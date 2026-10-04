Con el lanzamiento de su esperada segunda temporada en Crunchyroll, “Black Clover” volvió a la conversación entre los fans del anime y, como era de esperarse, el público ya dejó su veredicto en IMDb, el famoso portal donde los usuarios pueden valorar cada capítulo de sus series favoritas de forma individual. Así, ¿te gustaría saber cómo calificaron los seguidores de la historia de Asta el primer episodio de esta nueva etapa de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta adaptación del manga de Yuki Tabata mezcla acción, aventura, comedia y drama, y apunta a espectadores adolescentes y adultos.

Además, en la segunda entrega de la ficción, la historia profundiza en las amenazas que acechan al Reino del Trébol y en los desafíos que obligan a Asta y a sus compañeros a fortalecer sus habilidades.

¿QUÉ PUNTAJE OBTUVO EL PRIMER EPISODIO DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2 EN IMDB?

De acuerdo con IMDb, el episodio de estreno de la temporada 2 de “Black Clover” tiene una estupenda calificación de 9.4/10, con unas 4.3 mil valoraciones en total.

La página de calificaciones detalla que el 83% de los votos (3.5 mil) fue un 10, el 7.9% (337 votos) fue un 9 y el 3.7% (157 votos) fue un 8.

Cabe resaltar que también hay votos bajos: 140 usuarios (3.3%) pusieron un 1 y 4 (1.1%) pusieron un 2.

Finalmente, el portal reporta que los países con más calificaciones son India, Estados Unidos, Brasil, Arabia Saudita y España.

Por otro lado, en Crunchyroll, el episodio suma 88.7 mil “me gusta” y 181 “no me gusta”.

Es decir, en conjunto, las primeras valoraciones reflejan una recepción ampliamente positiva para el regreso del anime.

Sin embargo, se debe recordar que son cifras iniciales y pueden variar a medida que lleguen más votos.

¿DE QUÉ TRATA EL PRIMER EPISODIO DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En este episodio de “Black Clover”, Asta entrena con Nacht mientras los Caballeros Mágicos preparan un ataque para recuperar a Yami y Vangeance.

Importante: el capítulo se titula “Comienza la guerra” (en inglés: “The War Begins”) y es presentado como el momento del asalto final en el relato.

¿CÓMO VER “BLACK CLOVER”?

Tal como te puedes imaginar, “Black Clover” está disponible de manera exclusiva en el catálogo de Crunchyroll.

Y, en esta plataforma, el anime se ofrece con audio en japonés y subtítulos en español, inglés, alemán, francés, italiano, polaco, portugués, ruso y árabe.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Asta junto a su demonio, Liebe, en una escena del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí