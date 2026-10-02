La primera temporada de “Black Clover” terminó el 30 de marzo de 2021 con el episodio 170, así que los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata esperaron más de cinco años para ver la continuación de la historia de Asta, quien sueña con convertirse en el Rey Mago (el protector supremo de su reino), a pesar de que todos creen que es imposible. La espera finalmente ha terminado, ya que la segunda entrega se estrena en octubre de 2026 y promete ser la más ambiciosa y espectacular de la serie, destacando por una mejora notable en su calidad técnica de la mano de Studio Pierrot.
Además de mayor fluidez, efectos mágicos y una producción más estable en comparación con la primera etapa de 170 episodios, la nueva entrega de la popular serie anime incluirá secuencias de combate extendidas que no aparecieron en el manga original para enriquecer las batallas principales.
La segunda y última temporada de “Black Clover”, que se divide en dos partes (cours), adaptará los dos arcos argumentales finales de la obra de Yūki Tabata, cubriendo por completo los aproximadamente 122 capítulos restantes. Esto incluye el Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y el Arco Final (Ultimate Wizard King / Judgment Day Arc).
¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?
El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 3 de octubre de 2026. Mientras que el resto de capítulos de la última entrega se emitirán cada semana.
La tercera temporada se divide en dos partes (cours). Mientras la primera es parte de la temporada de anime de otoño, la segunda llegará en algún momento del 2027.
¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?
Los 26 episodios de la nueva temporada de “Black Clover” estarán disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.
Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de acción, fantasía y aventura solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.
¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|4:00 p.m.
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”
¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?
De acuerdo con la sinopsis de la segunda temporada de “Black Clover”, “A medida que la tiranía engulle al Reino de Clover, Asta y los Caballeros Mágicos lanzan una incursión desesperada al Reino de la Pica para rescatar a sus capitanes de escuadrón de la Tríada Oscura.
Sin embargo, su misión los lleva a una batalla brutal contra fuerzas que superan todo lo que jamás hayan enfrentado. Ahora, Asta debe sobreponerse a desafíos imposibles para proteger a sus amigos y honrar la promesa que le hizo a Yuno.”
REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”
Black Bulls
- Asta: Gakuto Kajiwara
- Noelle Silva: Kana Yūki
- Yami Sukehiro: Junichi Suwabe
- Finral Roulacase: Jun Fukuyama
- Charmy Pappitson: Kiyono Yasuno
- Gauche Adlai: Satoshi Hino
- Vanessa Enoteca: Nana Mizuki
- Luck Voltia: Ayumu Murase
- Magna Swing: Genki Muro
- Gordon Agrippa: Kenichirō Matsuda
- Grey: Minami Takahashi
- Zora Ideale: Hikaru Midorikawa
- Henry Legolant: Mitsuki Saiga
- Secre Swallowtail (Nero): Ayane Sakura
- Nacht Faust: Hiro Shimono
Golden Dawn y Realeza
- Yuno Grinberryall: Nobunaga Shimazaki
- William Vangeance: Daisuke Ono
- Mimosa Vermillion: Asuka Nishi
- Klaus Lunettes: Takuma Terashima
- Julius Novachrono: Toshiyuki Morikawa
- Nozel Silva: Kōsuke Toriumi
- Fuegoleon Vermillion: Katsuyuki Konishi
- Mereoleona Vermillion: Junko Minagawa
Tríada Oscura (Spade Kingdom) y Demonios
- Dante Zogratis: Rikiya Koyama
- Zenon Zogratis: Tatsuhisa Suzuki
- Vanica Zogratis: Yui Ogura
- Liebe: Nobuhiko Okamoto
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