La primera temporada de “Black Clover” terminó el 30 de marzo de 2021 con el episodio 170, así que los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata esperaron más de cinco años para ver la continuación de la historia de Asta, quien sueña con convertirse en el Rey Mago (el protector supremo de su reino), a pesar de que todos creen que es imposible. La espera finalmente ha terminado, ya que la segunda entrega se estrena en octubre de 2026 y promete ser la más ambiciosa y espectacular de la serie, destacando por una mejora notable en su calidad técnica de la mano de Studio Pierrot.

Además de mayor fluidez, efectos mágicos y una producción más estable en comparación con la primera etapa de 170 episodios, la nueva entrega de la popular serie anime incluirá secuencias de combate extendidas que no aparecieron en el manga original para enriquecer las batallas principales.

La segunda y última temporada de “Black Clover”, que se divide en dos partes (cours), adaptará los dos arcos argumentales finales de la obra de Yūki Tabata, cubriendo por completo los aproximadamente 122 capítulos restantes. Esto incluye el Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y el Arco Final (Ultimate Wizard King / Judgment Day Arc).

Vanica Zogratis, una de las principales antagonistas de Black Clover y miembro de la temible Tríada Oscura del Reino de la Pica, en la segunda temporada de "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 3 de octubre de 2026. Mientras que el resto de capítulos de la última entrega se emitirán cada semana.

La tercera temporada se divide en dos partes (cours). Mientras la primera es parte de la temporada de anime de otoño, la segunda llegará en algún momento del 2027.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Los 26 episodios de la nueva temporada de “Black Clover” estarán disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de acción, fantasía y aventura solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

De acuerdo con la sinopsis de la segunda temporada de “Black Clover”, “A medida que la tiranía engulle al Reino de Clover, Asta y los Caballeros Mágicos lanzan una incursión desesperada al Reino de la Pica para rescatar a sus capitanes de escuadrón de la Tríada Oscura.

Sin embargo, su misión los lleva a una batalla brutal contra fuerzas que superan todo lo que jamás hayan enfrentado. Ahora, Asta debe sobreponerse a desafíos imposibles para proteger a sus amigos y honrar la promesa que le hizo a Yuno.”

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Black Bulls

Asta: Gakuto Kajiwara

Noelle Silva: Kana Yūki

Yami Sukehiro: Junichi Suwabe

Finral Roulacase: Jun Fukuyama

Charmy Pappitson: Kiyono Yasuno

Gauche Adlai: Satoshi Hino

Vanessa Enoteca: Nana Mizuki

Luck Voltia: Ayumu Murase

Magna Swing: Genki Muro

Gordon Agrippa: Kenichirō Matsuda

Grey: Minami Takahashi

Zora Ideale: Hikaru Midorikawa

Henry Legolant: Mitsuki Saiga

Secre Swallowtail (Nero): Ayane Sakura

Nacht Faust: Hiro Shimono

Golden Dawn y Realeza

Yuno Grinberryall: Nobunaga Shimazaki

William Vangeance: Daisuke Ono

Mimosa Vermillion: Asuka Nishi

Klaus Lunettes: Takuma Terashima

Julius Novachrono: Toshiyuki Morikawa

Nozel Silva: Kōsuke Toriumi

Fuegoleon Vermillion: Katsuyuki Konishi

Mereoleona Vermillion: Junko Minagawa

Tríada Oscura (Spade Kingdom) y Demonios

Dante Zogratis: Rikiya Koyama

Zenon Zogratis: Tatsuhisa Suzuki

Vanica Zogratis: Yui Ogura

Liebe: Nobuhiko Okamoto

Mereoleona Vermillion es uno de los personajes más poderosos y feroces del anime "Black Clover", que regresa en octubre de 2026 con una segunda temporada (Foto: Studio Pierrot)

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