Otro domingo, otra dosis de “One Piece”... pero con una consideración importante: la pelea que todos esperaban desde hace semanas por fin se asoma en el horizonte del anime de Crunchyroll. Y esta vez el foco está puesto en dos nombres clave: Nico Robin y Scopper Gaban, ya que el episodio 1178 promete traer consigo su primer contraataque real contra los Caballeros de Dios. Así, si vienes siguiendo la serie con suma religiosidad, aquí te cuento todo lo que necesitas saber para no perderte el estreno de este nuevo capítulo.

Vale precisar que el episodio 1177 de la producción dejó a los Caballeros de Dios exigiendo la destrucción de la biblioteca y de las escuelas de Elbaph, además de usar a los niños gigantes como parte de su plan.

De esta manera, se espera que el siguiente capítulo muestre a una Robin decidida finalmente a revelarse y a un Gaban preparado para entrar en batalla tras descubrir que su hijo está entre los cautivos.

En ese sentido, este posible contragolpe marcaría el primer desafío real al control que Sommers y los otros villanos ejercen sobre la isla.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1178 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1178 de “One Piece”, titulado “Protect History and the Future - Robin and Gaban Go on the Attack” (en español: Protejan la historia y el futuro - Robin y Gaban al ataque”), tiene como fecha confirmada de estreno el domingo 13 de septiembre del 2026.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1178 DE “ONE PIECE”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1178 DE “ONE PIECE”?

En Japón, este capítulo se transmitirá a las 11:15 p.m. (JST) a través de la señal de Fuji TV.

Eventualmente, llegará a Crunchyroll respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 13 de septiembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 13 de septiembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 13 de septiembre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 13 de septiembre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 13 de septiembre España 6:00 p.m. del domingo 13 de septiembre

Cabe resaltar que los subtítulos oficiales en español suelen estar disponibles entre 30 y 45 minutos después de la emisión inicial. Por ende, quienes opten por ver el episodio traducido deberán considerar ese margen adicional.

Asimismo, recuerda que estos horarios son referenciales, pues el ‘simulcast’ puede registrar demoras antes de que el capítulo aparezca online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1178 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll sigue siendo la plataforma principal para ver “One Piece” a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio 1178 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el episodio 1178 del anime "One Piece", el padre de Ronja entra en pánico al correr contra el tiempo tras enterarse de que la vida de su pequeña hija corre un grave peligro (Foto: Toei animation)

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