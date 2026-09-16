El dólar estadounidense cotiza alrededor de 17.14 pesos mexicanos por unidad en el mercado cambiario durante la mañana de este miércoles 16 de septiembre de 2026 . Sin embargo, para calcular obligaciones de pago denominadas en dólares dentro de México, el tipo de cambio aplicable hoy es de 17.1277 pesos por dólar, según el registro de Banco de México (Banxico) vinculado con la publicación previa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿A cuánto está el dólar hoy, 16 de septiembre en México?

El tipo de cambio USD/MXN presenta diferencias según el indicador que se consulte y el uso que se le dará a la conversión. En operaciones de mercado, el dólar se ubica cerca de 17.14 pesos, mientras que el valor oficial aplicable para ciertas obligaciones en territorio mexicano es de 17.1277 pesos .

A primeras horas del miércoles 16 de septiembre, la cotización de mercado del dólar se situó en 17.1369 pesos mexicanos, con un rango intradía de entre 17.1307 y 17.1562 pesos. El cierre previo fue de 17.1495 pesos por dólar.

Es importante diferenciar este precio de las cotizaciones de ventanilla. Bancos, casas de cambio y plataformas de remesas fijan sus propios precios de compra y venta, incorporando margen cambiario, costos operativos, comisión —explícita o incluida en el tipo de cambio— y condiciones de cada operación. Por ello, el monto que recibe una persona al vender dólares o el que paga al comprarlos puede ser distinto al valor interbancario.

Indicador Precio o dato Qué significa Dólar en mercado USD/MXN 17.1369 MXN Cotización de referencia observada durante la mañana Tipo de cambio para pagos hoy 17.1277 MXN Valor aplicable a obligaciones en dólares pagaderas en México FIX determinado el 15 de septiembre 17.1527 MXN Referencia calculada por Banxico en día hábil bancario Cierre de jornada más reciente 17.1482 MXN Promedio ponderado del mercado al cierre reportado por Banxico Apertura de mercado 17.1495 MXN Nivel de inicio de la sesión de referencia Rango intradía observado 17.1307–17.1562 MXN Máximo y mínimo reportados durante la jornada

Datos consultados el miércoles 16 de septiembre de 2026. La cotización de mercado puede variar continuamente; el tipo aplicable para pagos depende del esquema oficial de Banxico y DOF.

Tipo de cambio oficial de Banxico y DOF

Banco de México publica distintos indicadores cambiarios, por lo que conviene identificar cuál corresponde a cada necesidad. El más citado en trámites, contratos y obligaciones de pago es el tipo de cambio FIX, establecido por Banxico a partir de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.

Para este miércoles 16 de septiembre, Banxico muestra un valor de 17.1277 pesos por dólar como el tipo de cambio que debe utilizarse para calcular el equivalente en moneda nacional de obligaciones de pago denominadas en dólares estadounidenses y cumplidas en la República Mexicana. Ese valor corresponde al publicado por el banco central en el DOF durante el día hábil bancario inmediato anterior.

El FIX de 15 de septiembre fue de 17.1527 pesos por dólar. No obstante, Banxico precisa que el FIX se determina y divulga a partir de las 12:00 horas en días hábiles bancarios; después se publica en el DOF al siguiente día hábil y se utiliza posteriormente para obligaciones pagaderas en México.

Esta mecánica es relevante para empresas, importadores, contribuyentes y personas con contratos en dólares: no siempre debe usarse el precio que aparece en una aplicación financiera o el que ofrece un banco en ventanilla. Si se trata de una obligación contractual, fiscal, aduanera o comercial, es recomendable verificar el valor que corresponda específicamente a la fecha de pago y al marco aplicable.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Tomando como referencia el tipo de cambio aplicable de 17.1277 pesos por dólar, estas son algunas conversiones aproximadas para orientar una operación. El resultado puede variar si se utiliza una tarjeta, una institución financiera, una casa de cambio o un servicio de transferencias internacionales.

Monto en dólares Equivalente aproximado en pesos mexicanos 1 USD 17.13 MXN 20 USD 342.55 MXN 50 USD 856.39 MXN 100 USD 1,712.77 MXN 500 USD 8,563.85 MXN 1,000 USD 17,127.70 MXN

Diferencia entre dólar bancario, interbancario y FIX

El dólar interbancario es una referencia de mercado que fluctúa prácticamente en tiempo real, influido por oferta y demanda, datos económicos, decisiones de bancos centrales, tasas de interés, percepción de riesgo y movimientos globales de capital. La paridad USD/MXN de 17.1369 pesos observada esta mañana corresponde a ese tipo de referencia de mercado.

Por su parte, el dólar bancario es el precio que cada banco ofrece a sus clientes. Generalmente presenta dos cotizaciones: compra, cuando la institución adquiere dólares al cliente, y venta, cuando se los vende. Entre ambas existe un diferencial conocido como spread, que representa parte del costo de la operación para el usuario.

El FIX de Banxico no es necesariamente el precio al que una persona puede comprar dólares en efectivo. Es una referencia oficial diseñada para solventar determinadas obligaciones denominadas en dólares que deban liquidarse en México. Banxico también reporta un tipo de cambio de cierre de jornada, calculado como promedio ponderado de operaciones observadas en una ventana de tres minutos entre las 13:55 y las 14:05 horas de cada día hábil bancario.

Antes de cambiar dinero, pagar una compra internacional o recibir una remesa, conviene comparar el tipo de cambio final ofrecido, revisar comisiones y confirmar si la operación usa el tipo de cambio del momento, el de liquidación o el publicado oficialmente para pagos.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses