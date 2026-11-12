¿Quieres aprovechar al máximo tus compras durante El Buen Fin 2026 sin realizar gastos de más? Puedes encontrar las mejores ofertas con la herramienta creada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual te permite comparar los distintos precios de manera rápida y sencilla. Si quieres economizar cada centavo, a continuación te indicaré cómo funciona esta plataforma gratuita para que la uses durante este evento comercial.

El inicio de este evento se dará este viernes 13 y finalizará el martes 17 de noviembre. En estas cinco fechas, los ciudadanos mexicanos podrán aprovechar —sea presencial o vía online— los distintos descuentos y promociones que ofrezcan los negocios.

Eso sí, es necesario que verifiques la autenticidad del sitio web donde realizarás la compra, hacer una comparación de precios y, lo más importante, analizar si realmente es necesario el artículo que planificas adquirir.

El Buen Fin 2026 iniciará el jueves 13 para concluir el martes 17 de noviembre. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

Cómo consultar el comparador de precios de Profeco para El Buen Fin 2026

Para que verifiques el historial de precios de un producto en particular, necesitas ingresar al siguiente ENLACE . El proceso no suele ser tan complicado, ya que solo necesitas seleccionar tu ciudad y la categoría del artículo que planificas comprar.

En este portal podrás comparar los precios de aproximadamente 500 artículos más representativos de la campaña que corresponden entre septiembre hasta la fecha actual. De esa manera, sabrás si lo que deseas presenta un descuento o promoción.

Con esta herramienta habilitada por Profeco, los usuarios mexicanos podrán verificar si el producto presenta un descuento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo saber qué comercios participarán en El Buen Fin 2026

Para ello, tienes que ingresar al sitio web de El Buen Fin . De esa manera, podrás conocer el listado completo de las empresas, establecimientos comerciales y plataformas digitales que participarán en la presente edición de este evento caracterizado por sus descuentos y promociones.

También tienes la opción de confirmar los negocios participantes de manera sencilla mediante el escaneo del código QR en la publicidad de cada establecimiento.