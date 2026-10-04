La temporada 3 del anime “Ranma 1/2” ya llegó a la famosa plataforma de streaming Netflix... con más enredos en el dojo Tendo, combates de artes marciales y las imprevisibles transformaciones causadas por las maldiciones de agua. Así, si no te quieres perder ninguna de las nuevas aventuras de Ranma Saotome, Akane Tendo y compañía, aquí te cuento qué día y a qué hora llega cada episodio de la tercera entrega del remake de MAPPA. ¡Anda alistando tu agenda y préstale atención a este calendario de emisión!

Vale precisar que esta adaptación del manga de Rumiko Takahashi narra la historia de Ranma Saotome, un artista marcial que se transforma en chica al tocar agua fría y que lleva un compromiso arreglado con Akane Tendo.

De esta manera, se presenta como una comedia romántica con mucha acción, pensada para los seguidores de siempre y para quienes conocieron la historia gracias al remake.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ranma 1/2” - Temporada 3:

GUÍA DE EPISODIOS DE “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3

Si bien Netflix todavía no ha confirmado el número total de episodios de esta entrega del anime, las anteriores tuvieron 12 capítulos cada una, así que aquí proyectamos el calendario con ese formato:

Episodio 1: sábado 3 de octubre del 2026 ( YA DISPONIBLE )

sábado 3 de octubre del 2026 ( ) Episodio 2: sábado 10 de octubre del 2026

sábado 10 de octubre del 2026 Episodio 3: sábado 17 de octubre del 2026

sábado 17 de octubre del 2026 Episodio 4: sábado 24 de octubre del 2026

sábado 24 de octubre del 2026 Episodio 5: sábado 31 de octubre del 2026

sábado 31 de octubre del 2026 Episodio 6: sábado 7 de noviembre del 2026

sábado 7 de noviembre del 2026 Episodio 7: sábado 14 de noviembre del 2026

sábado 14 de noviembre del 2026 Episodio 8: sábado 21 de noviembre del 2026

sábado 21 de noviembre del 2026 Episodio 9: sábado 28 de noviembre del 2026

sábado 28 de noviembre del 2026 Episodio 10: sábado 5 de diciembre del 2026

sábado 5 de diciembre del 2026 Episodio 11: sábado 12 de diciembre del 2026

sábado 12 de diciembre del 2026 Episodio 12: sábado 19 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

De acuerdo con la web oficial del anime, la emisión de la tercera temporada de “Ranma 1/2” en Nippon TV está programada para las 24:55 (hora de Japón), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:55 a.m. (PT) / 11:55 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:55 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:55 a.m. de los sábados Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:55 a.m. de los sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:55 p.m. de los sábados España 5:55 p.m. de los sábados

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los capítulos pueden tardar algunos minutos en aparecer online.

¿CÓMO VER “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

“Ranma 1/2” es un título exclusivo de Netflix, plataforma donde también están disponibles sus temporadas 1 y 2.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de la tercera entrega de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La temporada 3 del anime "Ranma 1/2" adapta el arco del entrenamiento de Ryoga para dominar la destructiva técnica del Bakusai Tenketsu (Foto: MAPPA / Netflix / NAS)

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