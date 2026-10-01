La temporada 3 de “Ranma 1/2”, el anime de Netflix que MAPPA preparó como remake del clásico de Rumiko Takahashi, por fin llega a las pantallas. Así, los fans de esta comedia romántica cargada de artes marciales, transformaciones y enredos ya hacen cuentas para no perderse una esperada entrega que amplía la historia de Ranma Saotome y Akane Tendo. Por lo tanto, si quieres saber cuándo llegan los nuevos capítulos de la producción, a qué hora estarán disponibles y dónde encontrarlos, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la producción narra la historia de Ranma Saotome, un joven artista marcial que se convierte en chica con agua fría y recupera su forma masculina con agua caliente.

Por si fuera poco, su peculiar maldición complica su compromiso arreglado con Akane Tendo, una muchacha que no tolera con facilidad estos constantes enredos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ranma 1/2” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

De acuerdo con la web de la franquicia, esta entrega del anime de Netflix se estrena el sábado 3 de octubre del 2026.

A partir de ese momento, la plataforma de streaming de la “N” roja publicará un episodio nuevo cada semana.

Cabe resaltar que el primer capítulo de la temporada se titula “Training Meals” (en español: “Comidas de entrenamiento”) y, tal como revela el portal oficial, muestra un enfrentamiento clave entre Ranma y Ryoga poco antes de las vacaciones de verano.

Resulta que Ranma se impone con claridad luego de entrenar con Cologne, la bisabuela de Shampoo, lo que despierta el deseo de revancha de su rival.

Finalmente, la presentación de Cologne ante Ryoga abre una nueva incógnita sobre sus verdaderas intenciones.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

En Japón, la tercera entrega de “Ranma 1/2” ha programado el lanzamiento de sus episodios a las 24:55 (JST).

Entonces, si hacemos la conversión respectiva, el horario quedaría de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 8:55 a.m. (PT) / 11:55 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:55 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:55 a.m. de los sábados Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:55 a.m. de los sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:55 p.m. de los sábados España 5:55 p.m. de los sábados

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los capítulos podrían tardar algunos minutos en llegar al streaming a nivel global.

¿CÓMO VER “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “Ranma 1/2” es un título exclusivo del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de la tercera temporada del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El anime "Ranma 1/2" está protagonizado por Ranma Saotome, un joven experto en artes marciales que se transforma en chica al tener contacto con el agua fría (Foto: MAPPA / Netflix)

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