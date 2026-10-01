A pesar de no tener una buena orientación, Ryoga Hibiki del anime "Ranma 1/2" posee una fuerza física y resistencia descomunales (Foto: MAPPA / Netflix)
A pesar de no tener una buena orientación, Ryoga Hibiki del anime "Ranma 1/2" posee una fuerza física y resistencia descomunales (Foto: MAPPA / Netflix)
Carla Ocaña
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La temporada 3 de , el anime de que preparó como remake del clásico de Rumiko Takahashi, por fin llega a las pantallas. Así, los fans de esta comedia romántica cargada de artes marciales, transformaciones y enredos ya hacen cuentas para no perderse una esperada entrega que amplía la historia de Ranma Saotome y Akane Tendo. Por lo tanto, si quieres saber cuándo llegan los nuevos capítulos de la producción, a qué hora estarán disponibles y dónde encontrarlos, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

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Vale precisar que la producción narra la historia de Ranma Saotome, un joven artista marcial que se convierte en chica con agua fría y recupera su forma masculina con agua caliente.

Por si fuera poco, su peculiar maldición complica su compromiso arreglado con Akane Tendo, una muchacha que no tolera con facilidad estos constantes enredos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ranma 1/2” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

De acuerdo con la , esta entrega del anime de Netflix se estrena el sábado 3 de octubre del 2026.

A partir de ese momento, la plataforma de streaming de la “N” roja publicará un episodio nuevo cada semana.

Cabe resaltar que el primer capítulo de la temporada se titula “Training Meals” (en español: “Comidas de entrenamiento”) y, tal como revela , muestra un enfrentamiento clave entre Ranma y Ryoga poco antes de las vacaciones de verano.

Resulta que Ranma se impone con claridad luego de entrenar con Cologne, la bisabuela de Shampoo, lo que despierta el deseo de revancha de su rival.

Finalmente, la presentación de Cologne ante Ryoga abre una nueva incógnita sobre sus verdaderas intenciones.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

En Japón, la tercera entrega de “Ranma 1/2” ha programado el lanzamiento de sus episodios a las 24:55 (JST).

Entonces, si hacemos la conversión respectiva, el horario quedaría de la siguiente manera:

PaísesHorario
Estados Unidos8:55 a.m. (PT) / 11:55 a.m. (ET) de los sábados
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:55 a.m. de los sábados
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:55 a.m. de los sábados
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:55 a.m. de los sábados
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:55 p.m. de los sábados
España5:55 p.m. de los sábados

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los capítulos podrían tardar algunos minutos en llegar al streaming a nivel global.

¿CÓMO VER “RANMA 1/2” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, “Ranma 1/2” es un título exclusivo del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar sin problemas de la tercera temporada del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

El anime "Ranma 1/2" está protagonizado por Ranma Saotome, un joven experto en artes marciales que se transforma en chica al tener contacto con el agua fría (Foto: MAPPA / Netflix)
El anime "Ranma 1/2" está protagonizado por Ranma Saotome, un joven experto en artes marciales que se transforma en chica al tener contacto con el agua fría (Foto: MAPPA / Netflix)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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