El trágico destino de la joven Koyuki es el núcleo de uno de los momentos más emotivos y tristes de esta película anime (Foto: Ufotable)
El trágico destino de la joven Koyuki es el núcleo de uno de los momentos más emotivos y tristes de esta película anime (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La película anime que sorprendió en los cines por su enorme convocatoria a nivel internacional acaba de sumar un nuevo destino: . Así, su llegada a la famosa plataforma de streaming permite que más espectadores se acerquen al inicio de una trilogía con la que una de las franquicias más populares de la industria prepara su despedida. Se trata de y aquí te cuento todo lo que debes saber sobre esta exitosa cinta del universo “Kimetsu no Yaiba” que puedes disfrutar

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Vale precisar que este es el primero de los tres filmes que adaptan el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

Y, al igual que otras entregas de la franquicia protagonizada por Tanjiro Kamado, el proyecto lo firma el estudio Ufotable, con dirección de Haruo Sotozaki.

¿CUÁNDO LLEGÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A NETFLIX?

“Demon Slayer: Infinity Castle” llegó el lunes 28 de septiembre del 2026 a Netflix en , , España y seleccionados.

Además, desde julio, la cinta ya estaba disponible en el catálogo de la plataforma en , excluyendo Japón, China continental e India.

Cabe resaltar que la producción también puede verse vía , y Hulu, así como por HBO Max y Amazon Prime Video (en estas dos últimas alternativas, desde el martes 29 de septiembre).

MIRA EL TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza donde arranca la batalla final contra Muzan Kibutsuji y sus aliado más poderosos.

Aquí, Tanjiro combate junto a los Pilares y sus amigos Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira con el fin de acabar con la amenaza del villano de una vez por todas.

Por otro lado, el largometraje también se detiene en historias paralelas que amplían el pasado de personajes clave y aportan una nueva mirada a sus decisiones.

Una de ellas, por ejemplo, sigue a Koyuki, la joven vinculada a la vida humana de Akaza, la peligrosa Luna Superior Tres.

¿QUÉ CIFRAS DE TAQUILLA REGISTRÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenó en Japón el pasado 18 de julio del 2025 y, de acuerdo con los registros de , su taquilla mundial superó la cifra de los 793 millones de dólares.

Asimismo, obtuvo un 98% de aprobación en y siete premios en los Crunchyroll Anime Awards, entre ellos Película del Año.

¿QUÉ VER ANTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El anime “Demon Slayer” terminó en el 2024 tras cuatro temporadas y, para alegría de los suscriptores de Netflix, (divididas en cinco arcos).

Y, por supuesto, ese es el mejor punto de partida antes de disfrutar de la película.

El famoso Zenitsu Agatsuma en una escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)
El famoso Zenitsu Agatsuma en una escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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