La película anime que sorprendió en los cines por su enorme convocatoria a nivel internacional acaba de sumar un nuevo destino: Netflix. Así, su llegada a la famosa plataforma de streaming permite que más espectadores se acerquen al inicio de una trilogía con la que una de las franquicias más populares de la industria prepara su despedida. Se trata de “Demon Slayer: Infinity Castle” y aquí te cuento todo lo que debes saber sobre esta exitosa cinta del universo “Kimetsu no Yaiba” que puedes disfrutar en la comodidad de tu casa.

Vale precisar que este es el primero de los tres filmes que adaptan el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

Y, al igual que otras entregas de la franquicia protagonizada por Tanjiro Kamado, el proyecto lo firma el estudio Ufotable, con dirección de Haruo Sotozaki.

¿CUÁNDO LLEGÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” A NETFLIX?

“Demon Slayer: Infinity Castle” llegó el lunes 28 de septiembre del 2026 a Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos, España y otros territorios seleccionados.

Además, desde julio, la cinta ya estaba disponible en el catálogo de la plataforma en varios países de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

Este es el LINK OFICIAL de la película.

Cabe resaltar que la producción también puede verse vía Crunchyroll, Disney+ y Hulu, así como por HBO Max y Amazon Prime Video (en estas dos últimas alternativas, desde el martes 29 de septiembre).

MIRA EL TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En “Demon Slayer: Infinity Castle”, Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastrados al Castillo Infinito, la fortaleza donde arranca la batalla final contra Muzan Kibutsuji y sus aliado más poderosos.

Aquí, Tanjiro combate junto a los Pilares y sus amigos Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira con el fin de acabar con la amenaza del villano de una vez por todas.

Por otro lado, el largometraje también se detiene en historias paralelas que amplían el pasado de personajes clave y aportan una nueva mirada a sus decisiones.

Una de ellas, por ejemplo, sigue a Koyuki, la joven vinculada a la vida humana de Akaza, la peligrosa Luna Superior Tres.

¿QUÉ CIFRAS DE TAQUILLA REGISTRÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

“Demon Slayer: Infinity Castle” se estrenó en Japón el pasado 18 de julio del 2025 y, de acuerdo con los registros de The Numbers, su taquilla mundial superó la cifra de los 793 millones de dólares.

Asimismo, obtuvo un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes y siete premios en los Crunchyroll Anime Awards, entre ellos Película del Año.

¿QUÉ VER ANTES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

El anime “Demon Slayer” terminó en el 2024 tras cuatro temporadas y, para alegría de los suscriptores de Netflix, todas están disponibles en la plataforma de streaming (divididas en cinco arcos).

Y, por supuesto, ese es el mejor punto de partida antes de disfrutar de la película.

El famoso Zenitsu Agatsuma en una escena de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

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