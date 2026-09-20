En la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma ocupa la posición de la Luna Superior Número Dos (Upper Rank Two) dentro de las Doce Lunas Demoníacas bajo el mando de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)
En la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma ocupa la posición de la Luna Superior Número Dos (Upper Rank Two) dentro de las Doce Lunas Demoníacas bajo el mando de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

inicia una nueva etapa tras su paso por los cines alrededor del mundo. Y es que la exitosa película anime que llevó a la pantalla la primera parte del desenlace del manga de Koyoharu Gotoge amplía su presencia en el streaming, con estrenos programados en varias plataformas durante septiembre de este 2026. Así, si todavía no sabes cómo podrás ver la cinta desde la comodidad de tu casa—más allá de —aquí te detallo el panorama completo.

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Vale precisar que la producción retoma la historia de Tanjiro Kamado justo después del Entrenamiento de los Pilares, cuando Muzan Kibutsuji irrumpe en la Mansión Ubuyashiki y arrastra a los cazadores de demonios hacia el Castillo Infinito.

Y, en este escenario, nuestro protagonista y sus aliados deberán enfrentarse a las peligrosas Lunas Superiores bajo el mando del villano.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DE STREAMING SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

1. Crunchyroll

Crunchyroll fue la primera plataforma en tener la película, desde el pasado 28 de julio del 2026, casi un año después de su estreno en cines, con audio japonés y diversas opciones de doblaje y subtítulos.

Por lo tanto, para quienes no quieren esperar por el lanzamiento en otros servicios de streaming, esta sigue siendo

2. Netflix

A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que “Demon Slayer: Infinity Castle” llega a su catálogo el lunes 28 de septiembre del 2026, fecha que aplica para , y donde el filme todavía no estaba disponible.

Cabe resaltar que la cinta ya había desembarcado en desde julio, excluyendo Japón, China continental e India.

3. Disney+

Disney+, de acuerdo con , estrena la película ese mismo 28 de septiembre en Latinoamérica.

Importante: confirmó esa fecha también para España.

4. HBO Max

HBO Max, según y , suma la cinta a su catálogo latinoamericano un día después, el martes 29 de septiembre del 2026.

Entonces, quienes prefieran este servicio de streaming tendrán que esperar apenas 24 horas más que los usuarios de Netflix y Disney+.

5. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, por último, también la incorpora el 29 de setiembre del 2026 en Latinoamérica.

Además, debes saber ya es posible comprarla o alquilarla de forma individual en territorios seleccionados , sin necesidad de esperar a que se sume a su catálogo por suscripción.

Kokushibo de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" es la Luna Superior Uno, el rango más alto entre los subordinados directos de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)
Kokushibo de la película anime "Demon Slayer: Infinity Castle" es la Luna Superior Uno, el rango más alto entre los subordinados directos de Muzan Kibutsuji (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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