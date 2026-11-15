Cuando una película llega a la cartelera, siempre aparece la misma duda entre sus potenciales espectadores: ¿me quedo hasta el final de la proyección a la espera de alguna escena post-créditos o debería salir de la sala cuando empiezan a correr los nombres en pantalla? Así, con “Ebenezer: los fantasmas de Navidad” (en su idioma original: “Ebenezer”), la nueva película que reinterpreta el clásico navideño de Charles Dickens con Johnny Depp en el papel de Scrooge, esa pregunta ya circula entre quienes planean verla pronto. Y aquí te traigo la respuesta a tal interrogante.

Vale precisar que la cinta es una producción de Paramount Pictures que toma la historia de “Cuento de Navidad” y le da un giro más oscuro y una atmósfera gótica.

Y es que Ti West, el director, llega a este proyecto con una trayectoria ligada al terror, con títulos como “X” y “MaXXXine”.

En ese sentido, el tono del filme está pensado para un público adulto y adolescente que disfruta de las historias de fantasmas con ambiente de época.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ebenezer”:

“EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO: la película no tiene una escena a mitad de los créditos ni alguna escena post-créditos.

En realidad, la historia es autoconclusiva y no hay material extra que anuncie una secuela o una conexión con otra película, así que quienes salgan de la sala cuando comiencen los créditos no se perderán ninguna pieza del argumento.

¿QUÉ SE VE DURANTE LOS CRÉDITOS DE “EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD”?

Aunque “Ebenezer: los fantasmas de Navidad” no incluye escenas post-créditos, sí hay detalles para quienes disfrutan de los créditos, pues estos muestran efectos visuales especiales y, al final, aparece un mensaje clave.

Si no te importan los pequeños spoilers , debes saber que este cierre es un homenaje a Dickens, con la frase de la novela de 1843: “God bless us, every one” (en español: “Qué Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros”).

Asimismo, se puede escuchar la banda sonora de Tyler Bates. Por lo tanto, esta es una buena razón para quedarse si te gusta la música del séptimo arte.

¿CUÁNTO DURA “EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD” Y QUÉ CLASIFICACIÓN TIENE?

La película “Ebenezer: los fantasmas de Navidad” dura 116 minutos en total.

Y, por otro lado, tiene una clasificación PG-13 en los cines estadounidenses.

La película "Ebenezer: los fantasmas de Navidad" es una adaptación oscura y de terror gótico del clásico cuento de Charles Dickens (Foto: Skydance Productions / Paramount Pictures)

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