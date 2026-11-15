Cuando un abuelo con un pasado militar se queda al cuidado de sus nietos en un pueblo apartado, la convivencia ya tiene bastante tensión. Y si además una banda criminal decide visitar la casa, el panorama se vuelve completamente explosivo. Esa es la propuesta de “No nos rendimos” (en inglés: “Never Surrender” y en su idioma original: “Serangan Balik”), la nueva película de acción de Netflix. Así, ¿te gustaría saber si vale la pena sumarla a tu próxima maratón frente a la TV? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción llega desde Indonesia, con un tono violento, crudo y de supervivencia.

Y los números hablan de un lanzamiento exitoso: FlixPatrol la ubica liderando el top 10 de películas de la plataforma alrededor del mundo.

¿DE QUÉ TRATA “NO NOS RENDIMOS”?

En “No nos rendimos”, un veterano atormentado por la culpa debe unir fuerzas con sus nietos, a quienes casi no conoce, cuando una peligrosa banda asalta su remota casa.

Resulta que el protagonista es Hari, un exmiembro de una unidad especial que vive retirado y que se ocupa de los adolescentes Putri y Dimas, criados en la ciudad, con quienes se instala en un pequeño pueblo.

Así, la amenaza llega desde el mundo criminal, por lo que debe recurrir a habilidades de combate que mantenía ocultas.

Y, en este contexto, para sobrevivir, los tres también tienen que enfrentar sus miedos y remordimientos.

MIRA EL TRÁILER DE “NO NOS RENDIMOS”

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “NO NOS RENDIMOS”?

“No nos rendimos” se estrenó el pasado jueves 12 de noviembre del 2026, con una duración de 137 minutos en total.

Cabe resaltar que Netflix la clasifica para mayores de 16 años y ofrece audio en inglés, español e indonesio, con subtítulos en esos mismos tres idiomas.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “NO NOS RENDIMOS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “No nos rendimos”:

Lukman Sardi como Hari

como Hari Callista Arum como Putri

como Putri Sulthan Hamonangan como Dimas

como Dimas Donny Alamsyah como Ulo

como Ulo Derby Romero

Dennis Adhiswara

David Hendrawan

Novi Rahmat Hidayat

Ismi Melinda

Mike Lucock

El actor indonesio Donny Alamsyah asume el rol de Ulo a lo largo de la película "No nos rendimos" (Foto: Mowin Pictures / Netflix)

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