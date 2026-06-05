Pocos títulos coreanos han logrado abrirse camino en el mercado editorial japonés con la fuerza de “Solo Leveling”. Y es que el manhwa creado por Chugong lleva años siendo tema de conversación en la comunidad del anime y del manga a nivel global y, en esta ocasión, ese recorrido llega a un hito que muchos fans esperaban. En ese sentido, aquí te cuento cuándo se publica el último volumen de la obra en Japón, por qué esa edición tiene más tomos que la de Corea del Sur y qué queda por delante en la franquicia.

Vale precisar que la edición japonesa del texto es publicada por Kadokawa y ha mantenido una serialización continua durante años.

Así, la llegada del anime producido por Aniplex y A-1 Pictures amplió el número de lectores interesados en la versión impresa, lo que le dio un impulso adicional en su recta final.

¿CUÁNDO SE PUBLICA EL VOLUMEN FINAL DE “SOLO LEVELING” EN JAPÓN?

De acuerdo con Kadokawa, el volumen 25 del manwha “Solo Leveling” se publica el martes 23 de junio del 2026.

Con esto se cierra una serialización que arrancó en ese mismo mercado el pasado 23 de diciembre de 2019, sumando casi siete años exactos de presencia continua en librerías.

De esta manera, para conmemorar el cierre, se presentó una nueva ilustración de portada con Sung Jinwoo en su icónica forma de aura morada, uno de los sellos visuales más reconocibles de la saga.

Así es la portada del volumen 25 de la edición japonesa del manwha "Solo Leveling" (Foto: Kadokawa)

¿POR QUÉ LA EDICIÓN JAPONESA DE “SOLO LEVELING” TIENE 25 TOMOS Y NO 15?

En Corea del Sur y en la mayoría de mercados internacionales, “Solo Leveling” se desarrolla en 15 volúmenes. Sin embargo, en Japón, ese mismo contenido se distribuye en 25.

La razón es meramente editorial, ya que los volúmenes de manhwa coreano son más gruesos que los del manga japonés tradicional.

Entonces, para adaptarse a los estándares del mercado local, Kadokawa dividió el material en entregas más compactas.

¿El resultado? Pues, un mayor número de tomos con portadas exclusivas para el mercado japonés, algo que muchos coleccionistas valoran.

Por supuesto, la historia es exactamente la misma en ambas ediciones.

¿QUÉ SIGUE EN LA FRANQUICIA “SOLO LEVELING”?

El cierre de la edición impresa japonesa todavía no le pone punto final a la franquicia, dado que hay dos proyectos que los fans siguen de cerca.

El primero es “Solo Leveling: Ragnarok”, el manhwa secuela centrado en Sung Suho (el hijo de Sung Jinwoo), el cual ya goza de popularidad a través de su distribución digital en Japón.

El segundo es el anime: resulta que los estudios Aniplex y A-1 Pictures tienen a la producción en desarrollo, con la posibilidad de que llegue como tercera temporada televisiva o como estreno cinematográfico, aunque el formato final tampoco está confirmado aún.

Y a ti, ¿te emociona lo que se viene para este universo ficticio?

En el universo "Solo Leveling", los cazadores nacen con un nivel de poder fijo que nunca cambia. Sin embargo, Jinwoo es el único capaz de romper esta regla gracias a una interfaz mística parecida a un videojuego (Foto: A-1 Pictures)

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