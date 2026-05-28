“Dorohedoro” es un anime que consiguió construir una comunidad fiel a base de caos visual, humor negro y una mitología tan densa como fascinante. Y ahora mismo, ese fandom tiene una razón muy concreta para celebrar: la tercera temporada de la serie está oficialmente en camino. Es decir, el mundo del humo, la sangre y las gyozas se expande todavía más. Por eso, aquí te cuento qué se sabe de la nueva entrega de la ficción, quiénes siguen al mando y cómo puedes ponerte al día en el streaming antes de que lleguen los siguientes episodios.

Vale precisar que este es un anime que transcurre en un mundo dividido en dos zonas radicalmente distintas: el Hoyo, un laberinto urbano sucio y violento donde viven los humanos, y el mundo de los hechiceros, una dimensión de mayor poder y jerarquía.

El protagonista es Caiman, un hombre con cabeza de reptil que no recuerda su pasado y que busca con obsesión al hechicero responsable de su transformación. A su lado está Nikaido, su compañera de lucha y mejor amiga.

Así, la historia mezcla gore, humor absurdo y una construcción de mundo muy elaborada que nos ofrece momentos de comedia pura junto a secuencias de violencia explícita y una narrativa de misterio.

¿CUÁNDO SE CONFIRMÓ LA PRODUCCIÓN DE LA TEMPORADA 3 DE “DOROHEDORO”?

Tras la emisión del último episodio de la segunda entrega del anime, el pasado miércoles 27 de mayo del 2026, la cuenta oficial @dorohedoro_PR en X confirmó que la temporada 3 de "Dorohedoro" está en producción, acompañando la noticia con un mensaje de agradecimiento a los fans por seguir la transmisión hasta el final.

Cabe resaltar que el anuncio incluyó una nueva ilustración del director Yuichiro Hayashi, protagonizada por el demonio Haru, como guiño celebratorio alrededor de la continuación de la historia.

Ilustración oficial que celebra el anuncio de la temporada 3 del anime "Dorohedoro" (Foto: Netflix Japan / MAPPA)

¿QUÉ SE SABE OFICIALMENTE DE LA TEMPORADA 3 DE “DOROHEDORO”?

Lo confirmado hasta ahora es que Toho dio luz verde a la tercera entrega de "Dorohedoro" y que la producción ya está en marcha.

El estudio MAPPA se mantiene al frente de la animación y Yuichiro Hayashi continúa como director, detalle que le otorga continuidad creativa al nuevo ciclo.

A nivel de voces, todavía no hay una lista oficial para el reparto japonés, aunque se da por hecho el regreso de nombres como Wataru Takagi (Caiman), Reina Kondō (Nikaido) y Kenyu Horiuchi (En), salvo que alguna actualización futura indique cambios.

Nota importante: hasta el momento, no existe fecha ni ventana de estreno anunciada, lo que implica que los nuevos episodios están confirmados, pero su calendario oficial sigue siendo un misterio.

¿CÓMO QUEDÓ LA TEMPORADA 2 DE “DOROHEDORO” Y QUÉ PUEDE ADELANTAR DE LA HISTORIA?

La segunda temporada de "Dorohedoro" retomó la guerra entre la Familia En y los Ojos Cruzados, con énfasis en el misterio alrededor de Aikawa y la conexión cada vez más compleja entre las identidades de Caiman.

De acuerdo con el análisis de FandomWire, el desenlace dejó fuertes pistas sobre el verdadero rol de Aikawa y su posible liderazgo dentro de los Ojos Cruzados, además de escalar el conflicto tras la caída de En.

En ese sentido, la temporada 3 tiene espacio para seguir profundizando en el pasado de Caiman, la naturaleza de The Hole y la mitología de los demonios.

Recuerda: la producción está disponible en los catálogos de Crunchyroll, Netflix y Disney+.

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