Aunque “Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años, su segunda temporada no consiguió una nominación a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, ya que fue superado por “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “My Hero Academia”, “Takopi’s Original Sin”, “The Apothecary Diaries” y “The Summer Hikaru Died”. ¿Significa que podría ser destronado fácilmente por otro anime? Hay una serie que promete convertirse en la nueva sensación de los aficionados del anime. ¿Realmente podrá lograrlo?

Se trata de “Kagurabachi”, que adaptará el manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono que se publica en la revista shōnen de Shueisha, Shūkan Shōnen Jump, desde septiembre de 2023. Esta producción original ganó el 10.º Premio Next Manga en la categoría impresa en 2024, además, ha sido nominado al Premio Shogakukan Manga y al Premio Kodansha Manga, dos de los premios más importantes del manga.

Ambientado en un mundo con hechicería, “Kagurabachi” narra la historia de Chihiro Rokuhira, quien busca recuperar las espadas mágicas creadas por su padre y vengar su asesinato a manos de hechiceros. Esto lo lleva a enfrentarse a clanes criminales.

En 2024, la serie manga "Kagurabachi", escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, ganó el 10.º Premio Next Manga en la categoría impresa (Foto: Shūeisha)

¿QUÉ TIENE EN COMÚN “KAGURABACHI” Y “SOLO LEVELING”?

Una de las principales similitudes entre “Kagurabachi” y “Solo Leveling” es que sus protagonistas se alejan del típico héroe alegre de los shonen clásicos. Chihiro Rokuhira y Sung Jinwoo son guerreros fríos, decididos y que no dudan en eliminar a sus enemigos para alcanzar sus objetivos.

Ambas historias tienen un tono oscuro, con violencia explícita y una atmósfera de tensión constante. Mientras “Kagurabachi” destaca por sus coreografías de espadas, “Solo Leveling” cuenta con escenas de combate épicas.

Aún es pronto para saber si “Kagurabachi” logrará superar a animes como “Solo Leveling”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”, pero su impactante historia resulta prometedora. También dependerá del trabajo del estudio Cygames Pictures, reconocido por “Uma Musume: Pretty Derby” y “Blade Runner: Blackout 2022”.

El anime "Kagurabachi", que se basa en el manga escrito e ilustrado por Takeru Hokazono, aún no tiene fecha de estreno (Foto: Shūeisha)

¿DE QUÉ TRATA “KAGURABACHI”?

“Kagurabachi” narra la historia sigue a Chihiro Rokuhira, un joven que entrena bajo la tutela de su padre, un legendario herrero que forjó las seis Espadas Encantadas que pusieron fin a una gran guerra. Pero su vida cambia cuando un grupo de hechiceros malvados, los Hishaku, asesinan a su padre y roban las espadas.

A partir de ese momento, Chihiro busca recuperar las seis espadas robadas para evitar que causen un caos masivo, además, de vengar el asesinato de su padre.

¿“KAGURABACHI” YA TIENE FECHA DE ESTRENO?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de estreno oficial del anime “Kagurabachi”, pero se espera que llegue a finales de 2026 o inicios de 2027. Esta adaptación cuenta con el respaldo de la empresa matriz CyberAgent junto a Shochiku.

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