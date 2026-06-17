Los estrenos de animes se dividen en cuatro temporadas. El invierno estuvo marcado por las nuevas entregas de “Jujutsu Kaisen”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Fire Force” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. Mientras que la primavera inició con el esperado regreso de “One Piece”, el lanzamiento del episodio adicional de “My Hero Academia” y animes como “Witch Hat Atelier”, “Wistoria: Wand and Sword” y “Re:Zero – Starting Life in Another World-”. Por lo tanto, es momento de hablar de las series que llegarán en la temporada de verano 2026.

Entre las más importantes están “Bleach: Thousand-Year Blood War: The Calamity”, “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation”, la segunda parte de “Re:ZERO -Starting Life in Another World-”, “Clevatess”, “You and I Are Polar Opposites”, “Black Torch, “Jaadugar: A Witch in Mongolia” y “Tomb Raider King”.

No obstante, no son los únicos animes que Crunchyroll tiene preparado para la temporada de verano de 2026. A continuación, te comparto una breve lista con series no tan populares, pero que podrían ser grandes sorpresas.

ESTOS ANIMES POCO CONOCIDOS PROMETEN CONQUISTAR LA TEMPORADA DE VERANO DE 2026

1. The World Is Dancing

Basado en el manga escrito e ilustrado por Kazuto Mihara “The World Is Dancing” es un anime que se ambienta en el periodo Muromachi y sigue a Zeami Motokiyo (conocido en su juventud como Oniyasha), una figura clave en el desarrollo del tradicional teatro japonés Noh.

La serie que se estrena en julio de 2026 explora las luchas internas del protagonista, su relación con el poderoso shogún Ashikaga Yoshimitsu y su constante búsqueda de la respuesta a una pregunta fundamental: ¿Por qué baila la gente?

El anime "The World Is Dancing" se ambientada en el Japón del siglo XIV durante una época de gran inestabilidad política (Foto: CygamesPictures)

2. My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked

“My Stepmother and Stepsisters Aren’t Wicked”, que se basa en el manga escrito e ilustrado por Otsuji, es un anime de comedia, recuentos de la vida y romance que le da un giro completamente tierno y humorístico al clásico cliché de Cenicienta.

La protagonista de esta serie que llegará en verano de 2026 es Miya Nakamura, la hija ilegítima de una familia muy influyente. Tras la muerte de su madre, debe mudarse con la prestigiosa familia Kōzō. Está convencida de que su vida será un infierno, pero sucede todo lo contrario. A pesar de eso, ella malinterpreta las intenciones de su madrastra y hermanastras.

En "My Stepmother and Stepsisters Aren't Wicked", debido a sus traumas pasados y a su fobia social (antropofobia), Miya malinterpreta constantemente los gestos amables de su nueva familia (Foto: NEWON)

3. I Want to Love You Till Your Dying Day

Basado en el manga escrito e ilustrado por Aono Nachi, “I Want to Love You Till Your Dying Day” (“Quiero amarte hasta el día de tu muerte”) es un anime de fantasía oscura y romance yuri que sigue la trágica pero tierna historia de dos chicas en un mundo hostil.

Esta serie que también se estrena en julio de 2026 se desarrolla en un misterioso orfanato que sirve como academia militar, donde niñas sin familia son entrenadas para convertirse en armas mágicas de guerra.

Mimi Kagari es una de las protagonistas del anime "Quiero amarte hasta el día de tu muerte". Ella suele aparecer con una sonrisa, incluso en situaciones extremas (Foto: Roll2)

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