Mientras los fans de “Chainsaw Man” esperan novedades sobre los nuevos proyectos de la franquicia, que incluye la adaptación del ‘Arco de los Asesinos’, un posible largometraje basado en el ‘Arco del Devil Gun’ y otra historia original, en el evento especial de Mappa, el manga escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, que dio origen a este universo, lidera un importante ranking. Se trata de la lista Billboard Japan Book Hot 100, que cada semana evalúa la popularidad de cómics (manga), novelas y publicaciones. Pero no es el único manga que aparece en la lista.

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El Billboard JAPAN Book Hot 100 es una lista de éxitos literarios pionera en Japón. Creada por Billboard Japan, esta clasificación combina datos de libros físicos, libros electrónicos y préstamos bibliotecarios para ofrecer una visión completa de los títulos más populares en el mercado.

Además de los datos de ventas y préstamos, utiliza métricas de redes sociales y comentarios en blogs para medir el impacto cultural y el interés del público. El 11 de junio publicó el ranking correspondiente al periodo del 1 al 7 de junio. A continuación, te comparto los 10 títulos más vendidos.

Imagen promocional de "Chainsaw Man: Assassins Arc", la segunda temporada del anime que adapta la obra de Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

LA LISTA DE LOS TÍTULOS MÁS VENDIDOS BILLBOARD JAPAN BOOK HOT 100

1. Chainsaw Man (Vol. 24) – Tatsuki Fujimoto: Líder indiscutible con el No. 1 tanto en ventas físicas como digitales.

2. Dan Da Dan (Vol. 24) – Yukinobu Tatsu: Segundo puesto global, con fuerte presencia física y digital.

3. BORUTO: TWO BLUE VORTEX (Vol. 8) – M. Ikemoto / M. Kishimoto: Destacado en tercer lugar gracias a su distribución.

4. Kono Oto Tomare! (Vol. 34) – Amyuu: Mantiene alto rendimiento en la cuarta posición.

5. Mato Seihei no Slave (Vol. 21) – Takahiro / Y. Takemura: Acción y fantasía en el quinto puesto.

6. Photobook BULLET TRAIN ALOHA&HARU: Destacó en sexto lugar por sus altas preventas físicas.

7. Kingdom (Vol. 79) – Yasuhisa Hara: Séptimo lugar, sosteniendo su éxito histórico.

8. Akane-banashi (Vol. 22) – T. Moue / Y. Suenaga: Octavo puesto con ventas constantes.

9. In The Megachurch – Ryo Asai: Noveno lugar, impulsado por métricas digitales y suscripciones.

10. Fire Dome (Vol. 1) – Mizuki Tsujimura: Cierra el Top 10 liderando en redes sociales

"Dan Da Dan" es un anime de acción, comedia y romance sobrenatural que sigue a Momo Ayase, una chica que cree en fantasmas pero no en extraterrestres, y Okarun, un chico obsesionado con los alienígenas que no cree en los espíritus (Foto: Science SARU)

El volumen 24 del manga “Chainsaw Man”, escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, lidera la lista de Billboard Japan Book Hot 100 del 11 de junio de 2026. Dicho volumen es la entrega final de la segunda parte de la popular serie y domina las cifras de ventas tanto en librerías físicas como en formato digital.

El volumen 24 de “Dan Da Dan”, escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu, se lanzó oficialmente en Japón el 4 de junio. Destaca por su increíble portada, alcanzó los 14 millones de copias en circulación a nivel global y se ubica en el segundo lugar de este ranking.

El volumen 8 de “BORUTO -TWO BLUE VORTEX-” se lanzó oficialmente en Japón el 4 de junio de 2026. El tomo se titula de manera oficial “Dancing with the Devil” (“Bailando con el Diablo”) y compila los capítulos del #29 al #32 de la serialización mensual. Esta publicación se ha posicionado en el puesto 3 de los Billboard Japan Book Hot 100.

El volumen 34 de “Kono Oto Tomare!”, tomo recopilatorio continúa la historia del club de koto y se lanzó oficialmente el 4 de junio de 2026, y el volumen 21 de “Mato Seihei no Slave”, que fue ilustrado por Yohei Takemura y escrito por Takahiro y se lanzó oficialmente en Japón el 4 de junio, completan el top 5 de este ranking.

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