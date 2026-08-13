“Sekiro: No Defeat”, la adaptación anime del videojuego “Sekiro: Shadows Die Twice”, viene soltando los pósteres de sus personajes casi a cuentagotas, por lo que por fin podemos ver cómo son estas figuras antes de que lleguen a la pantalla. Así, cada nueva imagen funciona como un pequeño adelanto del mundo que está construyendo el estudio Qzil.la y del tono que tendrá la historia en su versión animada. ¿Te gustaría ver estas ilustraciones promocionales oficiales? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la trama de “Sekiro: No Defeat” se desarrolla en el periodo Sengoku, con un Japón fragmentado en naciones en guerra constante.

De esta manera, dos décadas después de que el Santo de la Espada Isshin Ashina tomara el control de la región mediante un golpe, un nuevo peligro surge desde adentro con el Ministerio del Interior.

En este contexto, Genichiro, nieto de Isshin, recurre a poderes prohibidos para proteger su tierra, mientras Wolf protege al Divino Heredero, Kuro, secuestrado en medio de este conflicto.

Importante: la producción se estrena en cines de Japón el viernes 4 de septiembre del 2026 antes de llegar a la plataforma de streaming Crunchyroll.

LOS NUEVOS PÓSTERES OFICIALES DE “SEKIRO: NO DEFEAT”

1. Lobo (Wolf)

El primer póster le corresponde al protagonista de “Sekiro: No Defeat”: Lobo, un shinobi marcado por la guerra y por su vínculo con el Heredero Divino.

El actor Daisuke Namikawa vuelve a interpretarlo, retomando el rol que tuvo en el juego del 2019.

Lobo (Ōkami) en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

2. Kuro

Por otro lado, Kuro es el Heredero Divino al que Lobo debe proteger, la figura alrededor de la cual gira el conflicto por los poderes de la inmortalidad.

Su voz vuelve a estar a cargo de Miyuki Sato, tal como en el videojuego original.

Kuro en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

3. Emma

Emma, por su parte, es la médica que se consolida como pieza clave en la dimensión más humana del relato.

Shizuka Ito retoma el papel, dándole continuidad al trabajo que ya realizó en “Sekiro: Shadows Die Twice”.

Emma en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

4. Genichiro Ashina

Genichiro Ashina es el nieto de Isshin y uno de los principales antagonistas, decidido a defender su tierra incluso recurriendo a poderes prohibidos.

Kenjiro Tsuda vuelve a prestarle su voz, reforzando la conexión directa con el juego.

Genichiro Ashina en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

5. Isshin Ashina

Isshin Ashina es el Santo de la Espada que tomó el control de la región décadas atrás y cuya legado pesa sobre todos los personajes.

Tetsuo Kanao repite como su actor de voz, manteniendo la misma presencia que tenía en la obra original de FromSoftware.

Isshin Ashina en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

6. El Escultor (Busshi)

El Escultor es el artesano que talla las estatuas y acompaña a Lobo desde las sombras. Es decir, se presenta como uno de los personajes más enigmáticos del universo de “Sekiro”.

Y, al igual que en los anteriores casos, Jin Urayama vuelve a interpretarlo en el elenco de la adaptación animada.

El Escultor (Busshi) en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

7. Hanbei el Inmortal

Finalmente, Hanbei el Inmortal es el guerrero que sirve como ‘sparring’ de Lobo. O sea, una figura que encarna el costo de la inmortalidad en este mundo.

Akimitsu Takase regresa como su voz, cerrando el núcleo de personajes que conectan al anime con el videojuego.

Hanbei el Inmortal en el póster individual del personaje del anime "Sekiro: No Defeat" (Foto: Qzil.la / ARCH)

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