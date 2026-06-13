La temporada de anime de verano de 2026 está a punto de empezar. Aunque Crunchyroll aún no comparte el calendario completo (se publicará a finales de junio), los fanáticos esperan el regreso de algunas de sus series favoritas y el estreno de nuevas producciones que prometen conquistar a la audiencia. Uno de ellos es “Overgeared”, que pertenece al estudio detrás de la obra original de “Solo Leveling”. También está en la lista “Goodbye, Lara”, que tiene una premisa emocionante y reimagina un clásico cuento.

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Esta serie de anime creada y animada por Kinema Citrus para el 15° aniversario del estudio es una reinvención del clásico cuento de hadas danés de 1837 “La sirenita” de Hans Christian Andersen. Al igual que la obra original, sigue a una sirena que pide un deseo prohibido: ser amada por un humano.

Tras morir y transformarse en espuma, Lara renace dos siglos después en el lago Biwa (Prefectura de Shiga, Japón), donde aprende a adaptarse al mundo humano y está decidida a encontrar el amor verdadero.

El anime "Goodbye, Lara", que se estrena en julio de 2026, explora la diferencia entre el amor real y la simple obsesión por cumplir un deseo (Foto: Kinema Citrus)

¿DE QUÉ TRATA “GOODBYE, LARA”?

“Goodbye, Lara” gira en torno a la reinterpretación del clásico cuento de hadas y la evolución emocional de su protagonista. Algunos de los temas que aborda este anime son las segundas oportunidades, el amor verdadero vs. obsesión, así como, el choque cultural y temporal.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “Lara, una sirena que se convirtió en humana para perseguir el amor de un príncipe humano, solo para fallar y transformarse en espuma de mar. Doscientos años después, Lara reencarna en el lago Biwa, en la prefectura de Shiga, y esta vez está decidida a encontrar el amor verdadero.”

Takushi Koide se encarga de la dirección, mientras que Shiori Tani es responsable de los diseños de personajes, Anna Kawahara se encarga de la composición de la serie y yuma yamaguchi se encarga de la composición de la música.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “GOODBYE, LARA”?

“Goodbye, Lara” se estrenará el 5 de julio de 2026, durante la temporada de anime de verano. Crunchyroll se encargará de la distribución internacional.

TRÁILER DE “GOODBYE, LARA”

REPARTO DE “GOODBYE, LARA”

Hana Hishikawa como Lara

Nana Kawaishi como Mari Otsu

Rika Fukami (Minako Aino/Sailor Venus en “Sailor Moon”) como Grace

Ayumu Murase (Kazushige Sanda en SANDA) como Luca

Tomohiro Ōno como Yoshihiro Otsu

Mitsuaki Madono como Makoto Otsu

Nanae Sumitomo como Ema Otsu

Masaki Terasoma como Rowan

En el anime "Goodbye, Lara", Luca (Ayumu Murase) es un misterioso chico que Lara conoce y que se parece al príncipe humano del que ella se enamoró en su vida pasada (Foto: Kinema Citrus)

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