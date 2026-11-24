Los Focker vuelven a reunirse en pantalla y ya hay una pregunta que se hacen sus potenciales espectadores: ¿cuánto dura la película y para quién es? Y es que “Focker In-Law” (en español: “La nueva Focker” o “Ahora los suegros son ellos”) trae de regreso a la familia más caótica de la comedia de los 2000, esta vez con una novia que pone a prueba a todos. Así, Robert De Niro y Ben Stiller retoman sus papeles de suegro y yerno, mientras que Ariana Grande se suma a los enredos. Entonces, si quieres planificar tu salida al cine, sobre todo si vas con adolescentes, aquí te revelo la duración y la clasificación de edad del cuarto largometraje de la saga “Meet the Parents” (o “Los padres de ella”).

Vale precisar que la cinta se centra en Henry Focker (Skyler Gisondo), el hijo de Greg (Stiller) y Pam (Teri Polo), quien presenta a su novia Olivia (Grande) con la intención de pedirle matrimonio.

Y si bien Greg desconfía de ella, Jack Byrnes (De Niro) queda encantado con la joven, lo que desata una rivalidad familiar durante un fin de semana caótico previo al cumpleaños 80 del patriarca.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Focker In-Law”:

¿CUÁNTO DURA “FOCKER IN-LAW”?

La película dura 1 hora y 45 minutos. Es decir, el metraje completo alcanza los 105 minutos en total.

Se trata, entonces, de una duración habitual para una comedia, acercándose al ritmo de las entregas anteriores de la franquicia.

¿QUÉ RESTRICCIÓN DE EDAD TIENE “FOCKER IN-LAW”?

Tal como registra Common Sense Media, en Estados Unidos, “Focker In-Law” tiene clasificación PG-13, debido a su lenguaje soez y referencias sugerentes.

Esto significa que la Motion Picture Association (MPA) advierte que parte de su contenido puede ser inapropiado para menores de 13 años, quienes deben ir a la proyección acompañados de sus padres.

Asimismo, IMDb enumera clasificaciones de otros países. Entre ellas, figuran: 12 en España, Brasil, Hungría, Sudáfrica y Corea del Sur; 12A en Irlanda y Reino Unido; 6+ en Italia; y 7 en Suecia.

Por lo tanto, si la restricción de edad de tu territorio no aparece en el listado, conviene confirmarla en la cartelera de tu cine favorito.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FOCKER IN-LAW”?

La llegada de “Focker In-Law” a la pantalla grande respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Estados Unidos : miércoles 25 de noviembre del 2026

: miércoles 25 de noviembre del 2026 Estreno en Latinoamérica : jueves 26 de noviembre del 2026

: jueves 26 de noviembre del 2026 Estreno en España: viernes 25 de noviembre del 2026

"Focker In-Law" es una película dirigida por John Hamburg que desarrolla su trama a lo largo de 105 minutos de metraje (Foto: Delirious Media / Particular Pictures / Paramount Pictures)

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