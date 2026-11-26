La película live-action de “Naruto” suma a su elenco un nombre que ya tiene a los fans emocionados: ni más ni menos que Hiroyuki Sanada, el actor japonés ganador del premio Emmy que se quedó con el reconocimiento internacional gracias a su protagónico en la exitosa serie “Shōgun”. Así, ahora que Lionsgate prepara la primera adaptación con intérpretes reales de la franquicia creada por Masashi Kishimoto, cada movimiento de casting llama la atención. Y esta vez el foco está en uno de los personajes más queridos de la aldea de la Hoja: Hiruzen Sarutobi.

Vale precisar que, según una nota de Deadline publicada el pasado lunes 23 de noviembre del 2026, el estudio se encuentra en negociaciones finales con Sanada, pero Lionsgate evitó hacer comentarios.

En ese sentido, si bien todo parece indicar que este es un fichaje muy encaminado, la confirmación oficial todavía está pendiente.

El actor japonés Hiroyuki Sanada interpreta a Lord Yoshii Toranaga en la exitosa serie televisiva "Shōgun" (Foto: DNA Films / FX Productions / Michael De Luca Productions)

¿QUIÉN ES HIRUZEN SARUTOBI EN “NARUTO”?

En “Naruto”, Hiruzen Sarutobi es el Tercer Hokage. Es decir, el líder de la Aldea Oculta de la Hoja, quien asume una figura de mentor dentro del manga y del anime.

Resulta que él es un guerrero poderoso desde su juventud, guiado por un fuerte sentido de responsabilidad hacia su aldea.

Además, su carácter compasivo lo hace lidiar con decisiones difíciles, mientras su esperanza está puesta en las nuevas generaciones de ninjas.

¿QUÉ SE SABE DEL REPARTO DE LA PELÍCULA LIVE ACTION DE “NARUTO”?

Hiroyuki Sanada sería el primer gran nombre confirmado en conversaciones para integrar el elenco de la película live-action de “Naruto”.

Charles Melton, por su parte, también está en negociaciones para sumarse como Kakashi Hatake, el instructor del Equipo 7.

Finalmente, todavía no hay pistas del actor detrás de Naruto Uzumaki: el director Destin Daniel Cretton sigue buscando al protagonista.

¿QUÉ OTROS TÍTULOS DE HIROYUKI SANADA PUEDES VER?

Mientras esperas por el lanzamiento de la película live-action de “Naruto”, estos son los títulos de la filmografía de Hiroyuki Sanada que deberías ver:

“Ringu (The Ring)” (1998)

“The Last Samurai” (2003)

“Sunshine” (2007)

“The Wolverine” (2013)

“Bullet Train” (2022)

“John Wick: Chapter 4” (2023)

“Shōgun” (2024)

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