¡La adaptación live-action de “Naruto” acaba de dar un paso clave que muchos fans esperaban desde mucho! Resulta que la película ya tiene director y ha arrancado la búsqueda global de los actores que le darán vida a los tres protagonistas de la historia: Naruto, Sasuke y Sakura, el núcleo del Team 7 que sostiene la primera etapa de la saga. Así, una de las franquicias de manga y anime más influyentes de las últimas décadas, espera seguir expandiéndose en formato de largometraje.

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Vale precisar que “Naruto” nació como un manga de Masashi Kishimoto en 1999 y se extendió hasta el 2014, con un total de 72 tomos.

A partir de ahí se desprendió el anime original, producido por Studio Pierrot, y su continuación “Naruto Shippuden”.

Y, eventualmente, llegó la secuela “Boruto: Naruto Next Generations”, la cual continúa explorando este universo ficticio hasta la actualidad.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “NARUTO”?

Lionsgate confirmó esta adaptación en febrero del 2024. Sin embargo, el interés del estudio por llevar “Naruto” a la pantalla grande viene de mucho antes.

De acuerdo con Anime News Network, ya en el 2015 la compañía había cerrado los derechos del manga y, en ese entonces, se manejaba al director Michael Gracey para el proyecto, algo que finalmente no se concretó.

Así, con el paso de los años, el desarrollo del guion pasó por distintas manos, incluida la de la guionista Tasha Huo, según reportó Variety en su momento.

Ahora, para alegría de miles de fans, la producción por fin entró en una etapa mucho más activa: la preproducción y el casting en simultáneo.

¿QUIÉN DIRIGE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “NARUTO”?

Tal como comunica la web oficial de la franquicia, el director es Destin Daniel Cretton, conocido por “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021) y “Spider-Man: Brand New Day” (2026).

En ese sentido, se podría decir que llega a “Naruto” con experiencia reciente en historias de jóvenes con poderes y coreografías de peleas elaboradas.

¿QUÉ ROLES SE ESTÁN BUSCANDO EN EL CASTING DE LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “NARUTO”?

Tal como mencioné previamente, la búsqueda actual se concentra en tres personajes: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, los integrantes del Team 7.

Es decir, el casting para el resto de figuras de la franquicia se anunciará en una etapa posterior.

Y a ti, ¿te emociona este próximo lanzamiento?

Sakura Haruno, Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha son los integrantes originales del famoso Equipo 7 del anime "Naruto" (Foto: Studio Pierrot)

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