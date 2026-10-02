La temporada de anime de otoño de 2026 ya empezó y aunque Crunchyroll tiene los principales estrenos como la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, Netflix también cuenta con lanzamientos interesantes. Las nuevas entregas de “The Ramparts of Ice”, “Blue Box” y “Cyberpunk: Edgerunners” son algunas de las series que forman parte de la lista de estrenos de octubre en la plataforma de streaming de la N roja. Pero no son los únicos, a este grupo se suma un título que aunque no es una producción original, se une al catálogo. Se trata de “Snowball Earth”.

Basado en el manga escrito e ilustrado por Yuhiro Tsujitsugu, este anime narra la historia de Tetsuo Yabusame, un joven con ansiedad social cuyo único amigo es Yukio, un robot gigante. Diez años después de su batalla final contra unos monstruos espaciales llamados Kaiju, Tetsuo regresa a casa para descubrir que el planeta quedó atrapado en el hielo.

La primera temporada de “Snowball Earth”, que se estrenó en abril de 2026, fue elogiada por la construcción del mundo posapocalíptico y el trasfondo emocional del protagonista, y tuvo una recepción mixta por parte de la audiencia y la crítica que también señaló que el ritmo de la historia se volvía un poco lento a mitad de entrega.

Los 13 primeros episodios del anime fueron dirigidos por Munehisa Sakai (“Zombie Land Saga”), bajo el estudio Studio KAI. Mientras que la composición de la serie, que combina el diseño de personajes tradicionales en 2D con animación en 3D (CGI), corre a cargo de Shigeru Murakoshi.

En "Snowball Earth", Ao Nogi es una joven enérgica que habita en la Tierra congelada y se desempeña como jefa en los asentamientos humanos sobrevivientes (Foto: Studio KAI)

¿DE QUÉ TRATA “SNOWBALL EARTH”?

De acuerdo con la sinopsis de “Snowball Earth”, “Tetsuo es un chico tímido cuyo único compañero es Yukio, un robot gigante que una vez luchó a su lado para salvar la Tierra de los monstruos invasores. Diez años después de la batalla final, Tetsuo regresa a casa a un planeta transformado, sepultado bajo una nieve y un hielo infinitos. En este mundo helado, emprende un viaje solo, aferrándose a la promesa que le hizo a Yukio y buscando lo que queda del mundo que una vez protegieron.”

Esta serie profundiza en elementos únicos de supervivencia, dilemas sociales y giros de ciencia ficción. Al volver a la Tierra en el año 2035 tras su criosueño, Tetsuo se enfrenta a organizaciones humanas hostiles y grupos misteriosos que intentan controlar a la población restante utilizando tecnología militar antigua.

Aunque Yukio ya no está, su conciencia o restos de su poder se manifiestan en un pequeño androide apodado Snowball, que ayuda al protagonista en sus peleas para salvar al mundo.

¿CÓMO VER “SNOWBALL EARTH”?

“Snowball Earth” se estrenó oficialmente en Japón el 3 de abril de 2026, como parte del reconocido bloque televisivo Friday Anime Night de Nippon TV. Crunchyroll se encargó de la distribución simultánea a nivel mundial. El anime también está disponible en Disney+.

La primera temporada de “Snowball Earth” estará disponible en Netflix a partir del 4 de octubre de 2026. Por lo tanto, para ver los 13 capítulos solo necesitas una suscripción a alguna de estas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “SNOWBALL EARTH”

REPARTO DE VOCES DE “SNOWBALL EARTH”

Tetsuo Yabusame: Interpretado por Takuto Yoshinaga (Tsukushi Tsukamoto en “Days”).

Yukio / Snowman: Interpretado por Daisuke Hirakawa (Enmu en “Demon Slayer” y Rei Ryugazaki en “Free!”).

Ao Nogi: Interpretada por Ami Koshimizu (Ryuko Matoi en “Kill la Kill” y Kallen Stadtfeld en “Code Geass”).

Isseki Sagami: Interpretado por Tomokazu Sugita (Gintoki en “Gintama” y Joseph Joestar en “JoJo’s Bizarre Adventure”).

Hagane Takimura: Interpretada por Konomi Tamura.

Tetsuo Yabusame, el protagonista de "Snowball Earth", junto a Yukio, su robot gigante autónomo, en el afiche principal del anime que también llega a Netflix (Foto: Studio KAI)

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