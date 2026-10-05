Chinatsu Kano y Taiki Inomata han vuelto a ocupar un lugar importante en el catálogo de anime de Netflix. Y es que la llegada de la segunda temporada de “Blue Box” (en español: “La caja azul”) a la popular plataforma de streaming de la “N” roja reactivó la conversación entre los fans del romance deportivo. Así, si quieres estar al día con el lanzamiento de esta entrega de la producción, aquí te cuento cuándo llega cada episodio y a qué hora puedes verlos en la comodidad de tu casa. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que esta adaptación del manga de Kōji Miura ganó el premio al Mejor Romance en la edición 2025 de los premios de Crunchyroll, un reconocimiento que alimenta el entusiasmo por su continuación.

Y ahora, en esta entrega, el cambio más comentado ocurre detrás de cámaras, pues el estudio Electric Circus toma la posta de Telecom Animation Film, mientras que Daisuke Sakou asume la dirección.

Sin embargo, Yūko Kakihara sigue a cargo del guion; y Miho Tanino, del diseño de personajes.

Antes de continuar, mira una escena de “Blue Box” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “BLUE BOX” - TEMPORADA 2

La segunda entrega del anime se compone de 12 capítulos en total, programados para lanzarse entre octubre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodio 1 - “ Déjà Vu ” : domingo 4 de octubre del 2026 ( YA DISPONIBLE )

domingo 4 de octubre del 2026 ( ) Episodio 2 : domingo 11 de octubre del 2026

domingo 11 de octubre del 2026 Episodio 3 : domingo 18 de octubre del 2026

domingo 18 de octubre del 2026 Episodio 4 : domingo 25 de octubre del 2026

domingo 25 de octubre del 2026 Episodio 5 : domingo 1 de noviembre del 2026

domingo 1 de noviembre del 2026 Episodio 6 : domingo 8 de noviembre del 2026

domingo 8 de noviembre del 2026 Episodio 7 : domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 8 : domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 9: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 10 : domingo 6 de diciembre del 2026

domingo 6 de diciembre del 2026 Episodio 11 : domingo 13 de diciembre del 2026

domingo 13 de diciembre del 2026 Episodio 12: domingo 20 de diciembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “BLUE BOX” - TEMPORADA 2?

La web oficial de la franquicia indica que la temporada 2 de “Blue Box” se emite en Japón por TBS y sus 28 emisoras afiliadas a las 4:30 p.m. (hora local).

Entonces, tomando ese horario como referencia, la conversión a nivel internacional queda así:

Países Horario Estados Unidos 12:30 a.m. (PT) / 3:30 a.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:30 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:30 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:30 a.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:30 a.m. de los domingos España 9:30 a.m. de los domingos

Cabe resaltar que estos horarios son referenciales, pues los capítulos pueden tardar algunos minutos en aparecer en el streaming.

¿CÓMO VER “BLUE BOX” - TEMPORADA 2?

La segunda temporada del anime “Blue Box” está disponible en exclusiva a través de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los nuevos episodios del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Taiki Inomata, el protagonista masculino de "Blue Box", en una escena de la temporada 2 del anime (Foto: Electric Circus / Netflix Japan)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí