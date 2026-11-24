Las series médicas tienen un lugar fijo en el corazón del público y, por eso, Netflix suma una nueva propuesta que llega desde Noruega. Se trata de “De guardia” (en inglés: “Always on Call”, en su idioma original: “Legevakta” y en España: “Servicio de urgencias”), producción que lleva al espectador a una sala de urgencias de Oslo donde nadie tiene un día tranquilo. Así, el proyecto pone el foco en los médicos y en las enfermeras que sostienen cada turno, y en las historias personales que se cruzan entre camillas y pasillos. Entonces, si quieres conocer la trama del show televisivo y desde cuándo puedes verlo, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción se presenta como el primer drama médico nórdico de la plataforma de la “N” roja.

Y, detrás de cámaras, Harald Rosenløw-Eeg y Jan Trygve Røyneland figuran como creadores y guionistas principales.

Stian Kristiansen y Liv Karin Dahlstrøm, por su parte, la dirigen, y la producción está a cargo de Klynge.

Además, se ha revelado que se grabó en una antigua sala de emergencias real de Oslo.

¿DE QUÉ TRATA “DE GUARDIA”?

De acuerdo con Netflix, “De guardia” narra la historia de Sofía (Sara Khorami), una cirujana con más talento que paciencia.

En este contexto, sus superiores la envían a un servicio de urgencias saturado para salvar su carrera, el último lugar donde quiere estar.

Y allí nuestra protagonista encuentra desorden y resistencia, pero también calidez, comunidad y amor.

De esta manera, Sofía debe tomar una decisión: seguir sola en su camino hacia la cima o formar parte de algo mayor, una especie de familia.

MIRA EL TRÁILER DE “DE GUARDIA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DE GUARDIA”?

Los siete episodios que componen “De guardia” se estrenan el jueves 26 de noviembre del 2026, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie noruega sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “DE GUARDIA”?

El elenco principal de “De guardia” incluye a los siguientes intérpretes:

Sara Khorami como Sofía, la protagonista de la historia

como Sofía, la protagonista de la historia Thorbjørn Harr como Anders, un médico entregado a su trabajo

como Anders, un médico entregado a su trabajo Ania Nova como Olga

como Olga Kjersti Brathagen como la jefa de la junta del hospital

El elenco lo completan: Jan Gunnar Røise, Silje Storstein, Alfred Ekker Strande, Oddgeir Thune, Nader Khademi, Ola G. Furuseth, Tora Dietrichson, John Emil Jørgensrud, Zoe Mæland Rodgers y Mohammed Aden Ali.

"De guardia" es una serie dramática creada por Harald Rosenløw-Eeg y Jan Trygve Røyneland (Foto: Klynge / Netflix)

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