Freezer volvió a la vida y “Dragon Ball Super: Beerus” ya tiene a la comunidad de fans en modo expectativa. Y es que el remake del anime de Toei Animation avanza cada semana con escenas redibujadas y un ritmo más ágil que el de la serie original. Así, después de un episodio que trajo de vuelta a uno de los villanos más icónicos de la franquicia, la pregunta que más se repite entre los espectadores es cuándo y a qué hora llega el episodio 8 de la producción a Crunchyroll. Por eso, si quieres saber la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el capítulo 7 de la ficción, titulado “Resurrection ‘F’”, abrió la saga de Freezer Dorado (o “La Resurrección de ‘F’”).

Aquí, Sorbet y Tagoma viajaron a la Tierra para reunir las Esferas del Dragón y revivir a su emperador.

Entonces, Freezer vuelve a la vida con ayuda de una máquina de regeneración de su nave.

Goku y Vegeta, mientras tanto, siguen entrenando con Whis, quien les adelanta cómo funciona el movimiento autónomo, una pista del futuro Ultra Instinto de Goku.

Así, se espera que Freezer busque su revancha y que el entrenamiento de los saiyajin continúe.

Antes de seguir, mira una escena de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este episodio del anime llega a las pantallas el domingo 29 de noviembre del 2026, bajo el título “Revenge ‘F’”.

De esta manera, la serie conserva el ritmo de lanzamiento semanal que la ha caracterizado desde su debut.

Bulma y Jaco en una escena del episodio 8 del anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

En Japón, el capítulo 8 de “Dragon Ball Super: Beerus” se emite a las 11:15 p.m. (hora local) a través de Fuji TV.

Y, eventualmente, llega al streaming internacional, de acuerdo con los siguientes horarios según países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del domingo 29 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 29 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 29 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 29 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 29 de noviembre España 5:00 p.m. del domingo 29 de noviembre

Cabe resaltar que, debido a la alta demanda por el estreno, Crunchyroll puede presentar demoras o errores de carga.

Así, si esto sucede, conviene esperar unos minutos y reintentar desde la app o la web oficial.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Crunchyroll ofrece el ‘simulcast’ de “Dragon Ball Super: Beerus” en América del Norte, Latinoamérica, Europa, Oceanía, Sudáfrica, India y el sudeste asiático.

Por lo tanto, para ver el episodio sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: Netflix, Disney+ y HBO Max también incorporarán el capítulo a sus catálogos en algunos territorios, pero días después de su lanzamiento original.

En el episodio 8 del anime "Dragon Ball Super: Beerus", Shisami forma parte de la invasión a la Tierra liderada por Freezer (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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