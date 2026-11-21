En la trama del anime “Dragon Ball Super: Beerus”, Goku por fin dejó atrás su duelo más esperado y los seguidores de la franquicia creada por Akira Toriyama ya miran hacia lo que viene. Y es que el anime remake de Crunchyroll cerró su primera gran saga y ahora los espectadores se preguntan: cuándo, a qué hora llega y cómo ver el episodio 7 de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento en el streaming. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este capítulo inaugura la saga de Golden Freezer, historia que ya tuvo varias versiones: por ejemplo, “Dragon Ball Z: La resurrección de F” nació como película y luego se adaptó al anime “Dragon Ball Super”.

Además, la escena posterior a los créditos del episodio 6 insinuó el regreso de la Fuerza Freezer y confirmó el nombre del arco, “Resurrection F”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este capítulo del anime llega a las pantallas el domingo 22 de noviembre del 2026, bajo el título “La resurrección de F”.

De esta manera, la serie mantiene el ritmo de lanzamiento semanal que la ha caracterizado desde su debut.

Tagoma es un soldado de élite del ejército de Freezer que aparece en el anime "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El episodio 7 de “Dragon Ball Super: Beerus” debuta primero en Japón por Fuji TV a las 11:15 p.m. (hora local).

Y, eventualmente, se suma al streaming internacional conforme a los horarios que se detallan en la siguiente tabla:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del domingo 22 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 22 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 22 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 22 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 22 de noviembre España 5:00 p.m. del domingo 22 de noviembre

Recuerda que, por la gran afluencia de usuarios en el momento del estreno, Crunchyroll podría experimentar lentitud al cargar, errores momentáneos o dificultades para acceder justo a la hora de lanzamiento.

Entonces, si ocurre esto, lo más conveniente es esperar unos minutos y volver a intentarlo desde la app o el sitio oficial de la plataforma.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es el servicio principal para disfrutar de “Dragon Ball Super: Beerus”, ya que posee los derechos para emitir el anime en simultáneo en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y ciertos territorios de Asia.

Por lo tanto, para ver el capítulo 7 sin complicaciones, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: Netflix, Disney+ y HBO Max también agregarán el episodio a su catálogo en América Latina y otras regiones seleccionadas. Sin embargo, en estas alternativas estará disponible días después de su estreno original en Japón.

Shisami es un guerrero de élite del ejército de Freezer en la franquicia anime "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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