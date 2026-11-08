Los fans de la franquicia “Dragon Ball”, creada por el recordado Akira Toriyama, tienen una razón más para ajustar su agenda semanal. Y es que el anime “Dragon Ball Super: Beerus” suma una versión doblada a su recorrido en Crunchyroll. Así, si te gustaría saber cómo suenan ahora Goku, Vegeta, Bills y Whis en otros idiomas, esta nota es para ti: descubre cuándo empieza el doblaje de la producción, a qué hora se publica cada episodio y quiénes están detrás de las voces en español, inglés y portugués.

Vale precisar que el show televisivo parte de la obra original de Toriyama y propone una edición mejorada de una etapa que muchos espectadores ya conocen de memoria.

En ese sentido, se presenta como un remake de “Dragon Ball Super”, famoso anime que se emitió entre el 2015 y el 2018 con 131 episodios en total.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL DOBLAJE DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

De acuerdo con el anuncio oficial de Crunchyroll, los doblajes al inglés, español y portugués de la producción comienzan el jueves 12 de noviembre del 2026, respetando el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m.

Cabe resaltar que, desde entonces, los episodios doblados se publicarán cada semana en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica y otros territorios seleccionados.

Este es el LINK OFICIAL de “Dragon Ball Super: Beerus” en Crunchyroll.

¿QUIÉNES PONEN LA VOZ EN CADA DOBLAJE DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El anuncio oficial confirma un primer grupo de voces para los cuatro personajes principales del anime:

Español: Mario Castañeda (Son Goku), René García (Vegeta), José Luis Orozco (Beerus) y Arturo Castañeda (Whis).

Mario Castañeda (Son Goku), René García (Vegeta), José Luis Orozco (Beerus) y Arturo Castañeda (Whis). Inglés: Sean Schemmel (Son Goku), Christopher R. Sabat (Vegeta), Jason Douglas (Beerus) e Ian Sinclair (Whis).

Sean Schemmel (Son Goku), Christopher R. Sabat (Vegeta), Jason Douglas (Beerus) e Ian Sinclair (Whis). Portugués: Wendel Bezerra (Son Goku), Alfredo Rollo (Vegeta), Marcelo Pissardini (Beerus) y Felipe Grinan (Whis).

Por otro lado, la versión japonesa cuenta con Masako Nozawa como Son Goku y Kōichi Yamadera como Beerus.

¿DE QUÉ TRATA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

La historia de “Dragon Ball Super: Beerus” ocurre años después de la derrota de Majin Buu.

Aquí, la Tierra disfruta de un respiro de paz cuando Bills (Beerus), el Dios de la Destrucción, despierta de un largo sueño, escucha rumores sobre un saiyajin que venció a Freezer y aparece frente a Goku.

Y, desde ese punto, comienza un enfrentamiento de escala cósmica entre el Dios de la Destrucción, Goku y sus aliados.

El anime "Dragon Ball Super: Beerus" es una versión remasterizada y mejorada visualmente de la serie original del 2015 (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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