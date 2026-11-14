La pelea entre Goku y Bills (Beerus) está a punto de llegar a su fin en “Dragon Ball Super: Beerus”, la nueva versión en formato anime con la que Toei Animation vuelve a presentar en pantalla los primeros arcos de “Dragon Ball Super”. Así, con el fin de que no te pierdas este esperadísimo desenlace de la batalla entre ambos personajes clave, aquí te cuento cuándo se estrena el episodio 6 de la producción, a qué hora sale y cómo verlo en Crunchyroll. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo 5 del show televisivo, titulado “The God of Destruction and Son Goku” (en español: “El Dios de la Destrucción y Son Goku”), condensó en un solo episodio lo que la emisión del 2015 repartió entre los capítulos 10 y 13.

Es decir, el combate pasó del fondo del océano a la capa de ozono de la Tierra.

Y, ahora, el capítulo 6 cierra el arco inicial, exactamente el del Dios de la Destrucción.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dragon Ball Super: Beerus”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Este episodio del anime se estrena el domingo 15 de noviembre de 2026 y lleva por título “Battle of Gods” (o “La batalla de los dioses”).

De esta manera, la producción mantiene el ritmo de lanzamiento semanal que la caracteriza desde su inicio.

En el anime "Dragon Ball Super: Beerus", Bills es una deidad felina extremadamente poderosa cuya función es mantener el equilibrio destruyendo planetas (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

El capítulo 6 de “Dragon Ball Super: Beerus” se transmite primero en Japón a través de Fuji TV a las 11:15 p. m. (hora local).

Posteriormente, se incorpora al streaming internacional, según los horarios indicados en la siguiente tabla:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del domingo 15 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 15 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 15 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 15 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 15 de noviembre España 5:00 p.m. del domingo 15 de noviembre

Importante: debido a la alta demanda habitual durante el estreno de cada capítulo, Crunchyroll puede registrar demoras en la carga, fallos temporales o inconvenientes para acceder en el horario exacto de lanzamiento.

Ante estas situaciones, se recomienda esperar unos minutos e intentar nuevamente desde la aplicación o la página oficial del servicio de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma principal para ver “Dragon Ball Super: Beerus”, pues cuenta con los derechos para transmitir el anime en simultáneo en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y algunos territorios de Asia.

Por ello, para disfrutar del episodio 6 sin inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda que Netflix, Disney+ y HBO Max también incorporarán el capítulo a sus catálogos en Latinoamérica y otras regiones seleccionadas. Sin embargo, en estas alternativa, estará disponible recién días después de su estreno original en Japón.

Son Gokū transformado en Super Saiyajin preparando su icónico ataque, el Kamehameha, dentro del proyecto "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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