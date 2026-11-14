“The Chosen” (en español: “Los elegidos”), la serie de época sobre la vida de Jesús que se convirtió en un fenómeno de audiencia mundial, prepara su esperada temporada 6. Así, esta llega a Amazon Prime Video retratando las últimas 24 horas antes de la crucifixión. En ese sentido, si no te quieres perder la representación de este capítulo de la historia, aquí te presento todo lo que necesitas saber para organizar tu maratón: cuántos episodios son, qué día llega cada uno y dónde se verá el final de esta entrega.
Vale precisar que el show televisivo está planeado para siete temporadas en total: la sexta abarca desde el arresto en Getsemaní hasta la crucifixión; y la séptima, que cerrará el relato, pone su foco en la resurrección.
El reparto, por su parte, incluye los siguientes nombres:
- Jonathan Roumie como Jesús
- Shahar Isaac como Pedro
- Paras Patel como Mateo
- Elizabeth Tabish como María Magdalena
- Noah James como Andrés
- George H. Xanthis como Juan
- Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor
- Vanessa Benavente como la Virgen María
- Luke Dimyan como Judas
- Richard Fancy como Caifás
- Paul Ben-Victor como el rey Herodes
- Andrew James Allen como Poncio Pilato
Antes de continuar, mira el tráiler de “The Chosen” - Temporada 6:
GUÍA DE EPISODIOS DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6
La sexta entrega de la serie de Amazon Prime Video se compone de seis capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.
Calendario de estreno:
- Episodios 1, 2 y 3: domingo 15 de noviembre del 2026
- Episodio 4: domingo 22 de noviembre del 2026
- Episodio 5: domingo 29 de noviembre del 2026
- Episodio 6: domingo 6 de diciembre del 2026
Cabe resaltar que la conclusión llegará después, con “The Chosen: Crucifixion”, una película independiente que se lanzará en cines el 12 de marzo del 2027.
Importante: el primer capítulo de la temporada se estrena, de sorpresa el sábado 14 de noviembre, a través del canal oficial de YouTube de la producción, donde estará disponible solo por tiempo limitado.
Horario de transmisión:
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 12:00 p.m.
- Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 1:00 p.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 2:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3:00 p.m.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?
Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, se espera el lanzamiento de esta tanda de capítulos de la serie de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) de los domingos
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|02:00 a.m. de los domingos
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|03:00 a.m. de los domingos
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|04:00 a.m. de los domingos
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|05:00 a.m. de los domingos
¿CÓMO VER “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?
Tal como mencioné previamente, la temporada 6 de “The Chosen” se podrá ver en Amazon Prime Video.
Y es que la plataforma tiene los derechos de transmisión en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y el África subsahariana.
Por lo tanto, para disfrutar de esta entrega, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
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