“The Chosen” (en español: “Los elegidos”), la serie de época sobre la vida de Jesús que se convirtió en un fenómeno de audiencia mundial, prepara su esperada temporada 6. Así, esta llega a Amazon Prime Video retratando las últimas 24 horas antes de la crucifixión. En ese sentido, si no te quieres perder la representación de este capítulo de la historia, aquí te presento todo lo que necesitas saber para organizar tu maratón: cuántos episodios son, qué día llega cada uno y dónde se verá el final de esta entrega.

Vale precisar que el show televisivo está planeado para siete temporadas en total: la sexta abarca desde el arresto en Getsemaní hasta la crucifixión; y la séptima, que cerrará el relato, pone su foco en la resurrección.

El reparto, por su parte, incluye los siguientes nombres:

Jonathan Roumie como Jesús

como Jesús Shahar Isaac como Pedro

como Pedro Paras Patel como Mateo

como Mateo Elizabeth Tabish como María Magdalena

como María Magdalena Noah James como Andrés

como Andrés George H. Xanthis como Juan

como Juan Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor

como Santiago el Mayor Vanessa Benavente como la Virgen María

como la Virgen María Luke Dimyan como Judas

como Judas Richard Fancy como Caifás

como Caifás Paul Ben-Victor como el rey Herodes

como el rey Herodes Andrew James Allen como Poncio Pilato

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Chosen” - Temporada 6:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6

La sexta entrega de la serie de Amazon Prime Video se compone de seis capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Calendario de estreno:

Episodios 1, 2 y 3: domingo 15 de noviembre del 2026

domingo 15 de noviembre del 2026 Episodio 4: domingo 22 de noviembre del 2026

domingo 22 de noviembre del 2026 Episodio 5: domingo 29 de noviembre del 2026

domingo 29 de noviembre del 2026 Episodio 6: domingo 6 de diciembre del 2026

Cabe resaltar que la conclusión llegará después, con “The Chosen: Crucifixion”, una película independiente que se lanzará en cines el 12 de marzo del 2027.

Importante: el primer capítulo de la temporada se estrena, de sorpresa el sábado 14 de noviembre, a través del canal oficial de YouTube de la producción, donde estará disponible solo por tiempo limitado.

Horario de transmisión:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 12:00 p.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 1:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 2:00 p.m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3:00 p.m.

Jesús frente a Herodes en una escena de la sexta temporada de la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, se espera el lanzamiento de esta tanda de capítulos de la serie de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 02:00 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 03:00 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 04:00 a.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 05:00 a.m. de los domingos

¿CÓMO VER “THE CHOSEN” - TEMPORADA 6?

Tal como mencioné previamente, la temporada 6 de “The Chosen” se podrá ver en Amazon Prime Video.

Y es que la plataforma tiene los derechos de transmisión en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y el África subsahariana.

Por lo tanto, para disfrutar de esta entrega, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El actor Luke Dimyan interpreta el papel de Judas Iscariote en la serie "The Chosen" (Foto: Out of Order Studios / Angel Studios)

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