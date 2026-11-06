El desenlace de la segunda temporada de “Black Doves” (en español: “Palomas negras”) dejó a medio mundo con ganas de ver más. Y es que la serie de espías de Netflix, protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw, cerró sus seis nuevos episodios con varias bajas y una conversación matrimonial que cambiaría el tablero de la historia. Así, si terminaste esta entrega de la producción y te quedaste con mil preguntas sobre su conclusión, este final explicado es para ti. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

¿QUIÉN ES VITA Y POR QUÉ ATACA A REED EN EL FINAL DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2?

Katia Chernov (Sylvia Hoeks), la viuda del exagente de la KGB Alexei Chernov, es en realidad Vita, la hija perdida de Reed (Sarah Lancashire), quien tuvo que abandonarla de niña durante una misión en Berlín en 1988.

Entonces, Vita creció en un orfanato soviético y alimentó durante años un deseo de venganza contra su madre y contra los Black Doves.

Así, su plan consiste en obligar a Helen (Keira Knightley) a asesinar a su esposo, Wallace (Andrew Buchan), usando a los hijos de la pareja para ejercer presión.

Y es que un crimen contra el primer ministro habría expuesto a la organización y habría puesto fin a su trabajo.

¿QUIÉNES MUEREN AL FINAL DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2?

En estas difíciles circunstancias, Helen elige proteger a su familia y a su esposo. Por eso, decide disparar hacia el vidrio blindado del auto, con lo que simula el atentado.

Sin embargo, otros personajes no tuvieron la suerte de Wallace y sí murieron:

Vita recibe un disparo fatal, pero—antes de partir—Reed le dice que jamás dejó de quererla.

recibe un disparo fatal, pero—antes de partir—Reed le dice que jamás dejó de quererla. Vita asesina a Cecile Mason (Neve Campbell), enviada de defensa de Estados Unidos.

(Neve Campbell), enviada de defensa de Estados Unidos. Dani (Agnes O’Casey) muere en un ascensor por una granada.

(Agnes O’Casey) muere en un ascensor por una granada. Helen también descubre que Marie (Molly Chesworth), la niñera, trabajaba con Vita, y acaba con ella.

¿QUÉ PASÓ CON SAM AL FINAL DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2?

Sam salda su deuda con Patrick (Sam Riley) entregándole a Reed con vida, con la esperanza de que el material con el que lo chantajeaban fuera borrado.

Y, eventualmente, el hombre decide volver a la aldea italiana donde pasó una etapa tranquila y se despide de Helen en Trafalgar Square, lo que deja la relación entre ambos en suspenso.

El actor Ben Whishaw le da vida a Sam Young en la serie "Black Doves" (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures / Netflix)

¿HELEN LE REVELA SU VERDADERA IDENTIDAD A WALLACE?

En la escena final de la temporada 2 de “Black Doves”, Wallace le pide a su esposa que empiece por decirle su nombre. Así, esta tanda de episodios termina antes de que ella lo pronuncie.

Por lo tanto, en una eventual tercera entrega de la ficción, podríamos explorar las consecuencias de que el político conozca la verdad. O, caso contrario, estaríamos ante una nueva mentira de Helen.

Sea como sea, en cualquiera de esos escenarios, su matrimonio correría más riesgo que nunca.

Por otro lado, debemos considerar que Reed sigue al frente de los Black Doves junto al Sr. Conteh (Babou Ceesay), Patrick escapó y Kestrel continúa activa como organización rival.

Y tú, ¿esperas más capítulos de la serie de Netflix?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BLACK DOVES” - TEMPORADA 2

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