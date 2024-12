Una espía profesional con una doble vida es la protagonista de “Black Doves” (“Palomas Negras” en español), serie británica de Netflix creada por Joe Barton. Tras el asesinato de su amante, Helen (Keira Knightley) recibe el apoyo de un viejo amigo sicario con quien se adentra en el submundo de Londres para encontrar la verdad y cobrar venganza. ¿Quiénes conforman el elenco principal de la ficción producida por Harry Munday? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje del largometraje de suspenso y espionaje comenzó en Londres en octubre de 2023. Los seis episodios se estrenarán el 5 de diciembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja. Además, la serie ya ha sido renovada para una segunda temporada.

Keira Knightley, Sarah Lancashire, Ben Whishaw y Andrew Koji encabezan el elenco de “Black Doves”, que también cuenta con las actuaciones de Andrew Buchan, Omari Douglas, Kathryn Hunter, Sam Troughton, Ella Lily Hyland, Adam Silver, Ken Nwosu, Gabrielle Creevy, Adeel Akhtar, Tracey Ullman, Finn Bennett, Luther Ford y Isabella Wei.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK DOVES”

1. Keira Knightley como Helen Webb

Keira Knightley, recordada por “Atonement”, “Pride and Prejudice”, “Love Actually”, “Piratas del Caribe”, “Anna Karenina” y “The Imitation Game”, asume el rol de Helen, una mujer que trabaja en una empresa de espionaje privada, robando secretos a su marido. Tiene dos hijos, los gemelos Oliver y Jacqueline. Su vida doble se altera cuando su amante es asesinado misteriosamente.

“Helen es lo que necesita ser, para quien necesita serlo”. Pero tras la muerte de Jason, “ya no puede vivir con eso y eso llega a un punto crítico en esta serie”, explicó la actriz de 39 años a Tudum.

Keira Knightley da vida a la espía Helen Webb en la serie británica "Black Doves" (Foto: Netflix)

2. Sarah Lancashire como Reed

Sarah Lancashire, que fue parte de “Doctor Who”, “Happy Valley”, “Five Daughters”, “The Paradise”, “The Accident”, “School of Roars” y “Last Tango in Halifax”, da vida a Reed, la mánager de Helen y la jefa de Sam. Ella busca ganar la mayor cantidad de dinero posible vendiendo secretos al mejor postor.

Sarah Lancashire asume el papel de Reed, la jefa de Helen, en la serie de suspenso y espionaje "Black Doves" (Foto: Netflix)

3. Ben Whishaw como Sam

Ben Whishaw, que apareció en “Criminal Justice”, “The Hour”, “Perfume: The Story of a Murderer”, “I’m Not There”, “Brideshead Revisited” y “Bright Star”, interpreta a Sam, un asesino a sueldo que se encarga de la protección de Helen después de la muerte de Jason. “Tiene conciencia, que es su talón de Aquiles”, dijo Whishaw a Tudum.

Ben Whishaw interpreta a Sam, el sicario que debe proteger a Helen, en la serie de suspenso y espionaje "Black Doves" (Foto: Netflix)

4. Andrew Koji como Jason

Andrew Koji, que participó en “Warrior”, “Snake Eyes: G.I. Joe Origins”, “Fast & Furious 6″ y “Bullet Train”, interpreta a Jason en “Black Doves”. Se trata del amante de Helen, a quien conoció por casualidad. “Con Jason, Helen sintió que finalmente podía ser una versión real de sí misma”.

Andrew Koji da vida a Jason, el amante de Helen, en la serie de suspenso y espionaje "Black Doves" (Foto: Netflix)

5. Andrew Buchan como Wallace Webb

Andrew Buchan, que fue parte de “Industry”, “The Crown”, Carnival Row”, “Nowhere Boy”, “All the Money in the World” y “Passenger”, asume el papel de Wallace Webb, ministro de Defensa que entró en la política como un idealista, pero con los años aprendió que en el juego de la política eso no era relevante.

Andrew Buchan interpreta a Wallace Webb, el Ministro de Defensa, en la serie de suspenso y espionaje "Black Doves" (Foto: Netflix)

Estos son los actores que completan el reparto de “Palomas Negras”:

Omari Douglas como Michael

Kathryn Hunter como Lenny Lines

Sam Troughton

Ella Lily Hyland como Williams

Adam Silver

Ken Nwosu

Gabrielle Creevy como Eleanor

Adeel Akhtar como Richard Eaves

Tracey Ullman como Alex

Finn Bennett

Luther Ford como Hector Newman

Isabella Wei

Paapa Essiedu como Elmore Fitch

¿DE QUÉ TRATA “BLACK DOVES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “ambientada en Londres en plenas Navidades, ‘Black Doves’ es una conmovedora historia de acción sobre la amistad y el sacrificio. La protagonista de la serie es Helen Webb, una mujer muy lista y con los pies en la tierra, esposa y madre entregada… y espía de profesión. Lleva 10 años filtrando los secretos de su marido, que es político, a la misteriosa organización para la que trabaja: las Palomas Negras.

Después del asesinato de Jason, su amante secreto, su jefa, la enigmática Reed, contrata a un viejo amigo de Helen, Sam Young, para protegerla. Juntos, Helen y Sam se embarcan en una misión para investigar quién mató a Jason y por qué, lo que les llevará a descubrir una vasta conspiración interconectada entre los turbios bajos fondos londinenses y una crisis geopolítica inminente”.

¿CÓMO VER “BLACK DOVES”?

“Black Doves” se estrenará el jueves 5 de diciembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.