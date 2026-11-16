Un entrenador que ganó un Super Bowl, un amigo con ideas enormes y un videojuego popular: esa es la mezcla que “Madden” lleva a las pantallas, con Nicolas Cage y Christian Bale al frente del reparto. Y es que la película de Amazon Prime Video mira de cerca a un ícono del fútbol americano y lo conecta con la cultura gamer. Así, en las siguientes líneas, te cuento de qué va exactamente la trama y cuándo podrás verla, con el fin de que decidas si debes agregarla a tu lista de visualizaciones.

Vale precisar que la cinta está inspirada en la vida real de John Madden, quien pasó de entrenar a los Raiders a convertirse en una voz reconocida del deporte.

La dirección de la producción, por su parte, está a cargo de David O. Russell, también autor del guion junto a Cambron Clark.

¿DE QUÉ TRATA “MADDEN”?

La película recorre la trayectoria del reconocido John Madden: desde ganar el Super Bowl hasta convertirse en una voz reconocida del fútbol americano y crear el videojuego Madden NFL.

Así, el filme destaca el espíritu de Madden, el impulso de su esposa y su cariño por la gente.

Es decir, el largometraje sigue su camino hasta convertirse en la cara de una de las franquicias de videojuegos más vendidas.

Para ponerte en contexto: el Madden real dirigió a los Raiders entre 1969 y 1978, con el más alto porcentaje de victorias entre los entrenadores con más de 100 triunfos.

Y, eventualmente, ganó el Super Bowl XI, trabajó como comentarista en las cuatro grandes cadenas y en 1988 se asoció con EA.

MIRA EL TRÁILER DE “MADDEN”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MADDEN”?

“Madden” llega al catálogo internacional de Amazon Prime Video el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de los 110 minutos de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción con clasificación 16+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “MADDEN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Madden”:

Nicolas Cage como John Madden

como John Madden Christian Bale como Al Davis

como Al Davis Kathryn Hahn como Virginia Madden, la esposa del entrenador

como Virginia Madden, la esposa del entrenador John Mulaney como Trip Hawkins

como Trip Hawkins Sienna Miller como Carol Davis

como Carol Davis Shane Gillis

"Madden" es una película biográfica deportiva dirigida por David O. Russell (Foto: Amazon MGM Studios / Escape Artists / SMAC Entertainment)

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