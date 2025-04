Mientras esperas cada nuevo episodio de la temporada 21 de “Grey’s Anatomy”, puedes disfrutar del nuevo drama médico de Netflix. Se trata de “Pulso” (“Pulse” en su idioma original), que sigue a la joven médica Danny Simms (Willa Fitzgerald), quien se convierte en la jefa de residentes tras la repentina suspensión de Xander Phillips. Ella, al igual que el resto de residentes de Emergencias, enfrenta crisis médicas y dramas personales. Además de un huracán amenaza a Miami. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

“Hoy en día, tu familia laboral puede ser, además de tu familia literal, la comunidad más importante que tienes”, señaló el showrunner Carlton Cuse a Tudum. “Las complicaciones que surgen, entre lo que sucede dentro y fuera del horario laboral, pueden ser un caos. Pueden ser confusas. Eso es lo que queríamos explorar con Pulse”.

“Pulso”, de la creadora, showrunner y productora ejecutiva Zoe Robyn (“The Equalizer”) y el showrunner y productor ejecutivo Carlton Cuse (“Lost”, “Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Locke & Key”), cuenta con un elenco principal conformado por Willa Fitzgerald, Colin Woodell (“The Continental: From the World of John Wick”), Jack Bannon (“Pennyworth”), Jessie T. Usher (“The Boys”), Chelsea Muirhead (“Warrior”), Daniela Nieves (“Vampire Academy”), y Jessy Yates (“Law & Order: SVU”).

Danny Simms (Willa Fitzgerald) y Xander Phillips (Colin Woodell) deben trabajar juntos durante una emergencia en el drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PULSO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Pulso”, “un huracán implacable se acerca a toda velocidad al servicio de Urgencias más concurrido de Miami y, en medio del caos, la doctora Danny Simms, residente de tercer año, obtiene un ascenso inesperado cuando suspenden al jefe de residentes Xander Phillips. Mientras la tormenta empeora y el flujo de pacientes se multiplica, el hospital sufre un cierre de emergencia, lo que obliga a Danny y a Phillips a trabajar juntos, pese a que los secretos de su complicada e ilícita relación amenazan con salir a la luz.

Por su parte, el resto de los profesionales de Urgencias se enfrenta a las repercusiones del romance al mismo tiempo que lidia con sus propios retos, tanto personales como profesionales, en medio de un entorno donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para este unido grupo de médicos, muchas veces es más fácil salvar la vida a un paciente que vivir la suya propia”.

Por lo que he visto en el tráiler, Danny teme que su relación sentimental con Xander afecte su desempeño laboral, no obstante, se compromete con su trabajo y sus pacientes. En tanto, todo el personal de Maguire también debe lidiar con el terrible huracán que se dirige hacia el hospital.

¿CÓMO VER “PULSO”?

“Pulso” se estrenará el jueves 3 de abril de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama médico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “PULSE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PULSO”

Willa Fitzgerald como Danielle “Danny” Simms

Colin Woodell como Xander Phillips

Jessie T. Usher como Sam Elijah

Justina Machado como Natalie Cruz

Jack Bannon como Tom Cole

Daniela Nieves como Camila Perez

Chelsea Muirhead como Sophie Chan

Jessy Yates como Harper Simms

Santiago Segura como Gabriel Moreno

Jessica Rothe como Cass Himmelstein

Néstor Carbonell como el Dr. Ruben Soriano

Arturo Del Puerto como Luis Dominguez

Ash Santos como Nia Washington

Willa Fitzgerald asume el rol de Danny Simms, la nueva jefa de residentes del Hospital Maguire, en el drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “PULSE”?

“Pulso”, que cuenta con Bradley Gardner, Emma Forman y Kate Dennis como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “PULSO”?

“Pulse”, producida por las compañías Letter Zed, Genre Arts y Netflix Studios, se grabó en Miami y en Albuquerque, Nuevo México. “Miami tiene una cualidad intangible: una sensación de calor corporal y de gente unida”, indicó Robyn. “Es como una gran fiesta a la orilla del océano”.