CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro homónimo de Lori Nelson Spielman, “Mi lista de deseos” (“The Life List” en su idioma original) es un drama romántico de Netflix que narra la historia de Alex Rose (Sofia Carson), quien tras la muerte de su madre debe completar una serie de deseos que escribió en su adolescencia para cobrar la herencia que le corresponde. Aunque cree que se trata de una idea absurda, acepta porque es una forma de mantenerse cerca de su madre. Gracias a eso podrá redescubrir sueños que había abandonado o incluso olvidado. ¿Qué pasó con Alex’ ¿Completa sus retos?

La película de Netflix escrita y dirigida por Adam Brooks empieza con Alex causando algo de alborto en una fiesta familiar. Después de la celebración, su madre le aconseja pensar en el rumbo de vida y no olvidar sus sueños por miedo, además le confiesa que su enfermedad volvió. Aunque Alex insiste en buscar tratamientos alternativos, Elizabeth (Connie Britton) sabe que su final está cerca, así que se enfoca en resolver sus asuntos pendientes.

Tras la muerte de su madre, la protagonista de “Mi lista de deseos” espera que su madre le herede su empresa Rose Cosmetics, pero Elizabeth deja a cargo a su nuera Catherine Williams Rose. Pero eso no es todo, también la despide. Alex no entiende porque su madre hizo eso, pero tiene un objetivo: que su hija no se conforme con la vida que lleva y retome los sueños de su juventud. El apuesto y joven abogado Brad (Kyle Allen) se encarga de informarle los detalles.

Alex (Sofia Carson) acepta completar la lista de deseos que escribió en su adolescencia la película "The Life List" (Foto: Netflix)





¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MI LISTA DE DESEOS”?

Al reproducir el primer DVD que su madre dejó, Alex se encuentra con un video de Elizabeth explicando su plan. A pesar de que está enfada por lo sucedido en la lectura del testamento, comprende la intención de su madre y acepta los retos para conseguir los otros videos. Lo primero que hace es aceptar que su relación Finn no va a ningún lado y vuelve a casa de su madre.

Luego asiste a una noche de micrófono abierto en un club de comedia y realiza una breve presentación para tachar una cosa de su lista. Gracias a eso, consigue otro video con más consejos de Elizabeth. Brad la recomienda para dirigir una clase en un refugio para mujeres, lo que le permite conocer a Garrett (Sebastian de Souza), quien la invita a un glamoroso evento benéfico.

¿Cuál es el secreto que escondía Elizabeth?

Alex acepta ver a su padre después de varios años de distanciamiento, pero la reunión no resulta bien, ya que descubre que Samuel (José Zúñiga) no es su padre biológico. Por supuesto, comparte el descubrimiento con sus hermanos y se propone encontrar al que fue amante de su madre, Johnny (Jordi Mollà).

La lista la lleva a territorio inexplorado y a crear un vínculo muy especial con Brad. Pero él tiene novia y ella empieza un romance con Garrett. La vida de la protagonista de “The Life List” comienza a mejorar, se muda a un pequeño departamento, ama su trabajo y encuentra a su padre biológico. Sin embargo, Garret no parece encajar en su vida y tienen una fuerte pelea.

Alex (Sofia Carson) descubre que Samuel (José Zúñiga) no es su padre bilógico en la película "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MI LISTA DE DESEOS”?

¿Qué pasó con el padre biológico de Alex?

Después de su pelea con Garret, Brad y su novia Nina (Maria Jung) se ofrecen a llevar a Alex a Vermont para encontrar a su padre biológico. Alex tiene la oportunidad de hablar con el misterioso músico y conocer más de su historia. Acuerdan encontrarse al día siguiente, pero Johnny no se presenta a la reunión, decepcionando a Alex.

Nina regresa a casa porque nota lo que su novio siente por Alex, así que Brad se permite acercarse a Alex como algo más que un amigo. La protagonista de “Mi lista de deseos” lo acepta y pasan la noche juntos, pero en la mañana la magia se termina y vuelven a la realidad. El abogado insiste que se den una oportunidad, pero ella no está lista.

Alex, ¿completó la lista de deseos?

Garret se presenta en el apartamento de Alex para disculparse y pedir una segunda oportunidad, pero Alex lo rechaza. Por lo tanto, no puedo completar lo último de su lista: encontrar el amor verdadero. A pesar de eso, se presenta en el bufete para ver a Brad y disculparse. No obstante, lo recibe otro abogado y le entrega el sobre rojo con el regalo de su madre.

¿Por qué? Elizabeth sabía que un año no era tiempo suficiente para encontrar el amor y esperaba que su hija no se conformara con cualquiera. ¿Cuál es su herencia? Alex se queda con la casa de su madre y un fondo para solventar los gastos de la propiedad por unos meses.

Al final de “Mi lista de deseos”, Alex se reconcilia con su padre Samuel, además, busca a Brad y le pide apostar por su relación. Sellan su amor con un beso y organizan una fiesta de Año Nuevo, donde los Rose recuerdan a Elizabeth.

Alex (Sofia Carson) y Brad (Kyle Allen) se confiesa su amor al final de la película "Mi lista de deseos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MI LISTA DE DESEOS”?

“Mi lista de deseos” está disponible en Netflix desde el 28 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia de romance y drama solo necesitas una suscripción a la popular plataforma streaming.