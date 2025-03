CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de terminar su compromiso con Jacque (Taylor Selé) y viajar a Roma para disculparse con Luca (Marouane Zotti), en la segunda temporada de “La supervivencia de una chica con curvas” (“Survival of the Thickest” en su idioma original), Mavis Beaumont (Michelle Buteau) se enfrenta al desafío de reconstruir su vida como estilista y está decidida a triunfar. Para lograrlo, cuenta con la ayuda de sus leales amigos, Khalil (Tone Bell) y Marley (Tasha Smith). ¿Qué pasó con la protagonista de la comedia dramática cocreada por Buteau y Danielle Sanchez Witzel?

Aunque Luca recibe con entusiasmo a Mavis y viven un apasionado reencuentro, no logra superar que ella aceptara casarse con Jacque. Intenta fingir que todo quedó en el pasado, pero no lo consigue. De hecho, su hermana aparece y le recuerda que Mavis le rompió el corazón. Al escuchar la confesión de Luca, Mavis regresa a casa destruida, pero satisfecha por hacer lo que sentía.

En el festival Afropunk, la protagonista de “La supervivencia de una chica con curvas”, basada en las memorias del mismo nombre, no deja pasar la oportunidad de mejorar el estilo de una celebridad. En tanto, Khalil acepta que necesita terapia y Marley empieza a salir con una carismática concejala, Daphne.

Luca (Marouane Zotti) y Mavis Beaumont (Michelle Buteau) en la temporada 2 de "La supervivencia de una chica con curvas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA SUPERVIVENCIA DE UNA CHICA CON CURVAS”?

Además de enfocarse en el trabajo, Mavis decide ampliar sus opciones de citas, pero no resultan bien. No obstante, en el ámbito laboral, las cosas mejoran para la estilista y decide dar un paso arriesgado. Encuentra el lugar perfecto para abrir su boutique y consigue convencer a Marley de apostar por su negocio y bajo sus términos.

Por su parte, el lado competitivo de Marley aflora durante un encuentro romántico con Daphne. Aunque ella está acostumbrada a tener el control de cada situación, con Daphne las cosas son distintas. De hecho, se siente libre para mostrarse vulnerable, lo que la aterra. Tras superar sus miedos, la invita a la boda de Peppermint. Pero Daphne no puede acompañarla por tratarse de un evento público. Debe investigar el pasado de Marley para asegurarse de que no afecte su carrera política.

La irresponsable madre de Khalil lo mete en un lío, hasta que aparece una lucrativa solución. Conoce a Simone, quien le puede ayudar a vender sus pinturas. Aunque se siente atraída por ella, sabe que no debe mezclar lo laboral con lo sentimental, así que prefiere enfocarse en su arte, la que no está fluyendo con naturalidad.

La protagonista de “La supervivencia de una chica con curvas” acepta salir con el stripper que conoció el día de su cumpleaños, Trey, y parece que finalmente está superando a Luca, hasta que se entera de que el italiano asistirá a la boda de Peppermint. Durante la fiesta, Luca se disculpa e intenta recuperarla, pero Mavis no quiere volver a salir lastimada.

Mavis Beaumont (Michelle Buteau) siempre cuenta con el apoyo de Khalil (Tone Bell) y Marley (Tasha Smith) en la temporada 2 de "La supervivencia de una chica con curvas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “LA SUPERVIVENCIA DE UNA CHICA CON CURVAS”?

¿Qué pasó con Mavis y Luca?

Un envío de vestidos con la talla incorrecta lleva a Mavis a entrar en conflicto con un diseñador arrogante, Charles Renee, y a encabezar una protesta en apoyo a los “cuerpos distintos”. Pero eso no es con lo único con lo que tiene que lidiar, ya que se entera de que Luca se ha mudado a Nueva York para estar con ella. Además, cree que puede estar embarazada de Trey.

Luego de que la prueba de embarazo sale negativa, Mavis se reúne con Luca, quien la recibe con una romántica cena y una disculpa. Aunque aún lo ama, la estilista ya no confía en él, así que se marcha. En tanto, Marley debe vestir menos glamoroso para no dar la impresión de que Daphne es elitista. Khalil continúa vendiendo sus pinturas con éxito, pero no le entusiasma que un hombre blanco rico tenga su arte.

Cuando la protesta en contra de Charles Renee, coloca a Mavis bajo los reflectores, la invitan al Podcast Culture Chat para defender su punto, pero solo la confrontan con el famoso diseñador. Las redes atacan a ambas partes, así que deciden unirse para revolucionar la moda para las mujeres con curvas.

Mientras Khalil decide ya no trabajar con Simone, lo que le permite empezar un romance con ella, Mavis le confiesa a su amigo que después de que su prueba de embarazo saliera negativa, se dio cuenta de que quiere ser madre, así que está evaluando sus opciones. Además, le pide ayuda con el diseño con el que consiguen revertir el daño causado por el podcast.

Al final de la segunda temporada de “La supervivencia de una chica con curvas”, Daphne decide no volver a cuestionar el estilo glamoroso de Marley. Tras el exitoso evento de Mavis, Luca la espera con un ramo de flores. Aunque no se reconcilian oficialmente, abordan el mismo taxi. ¿Significa que habrá temporada 3?

Mavis Beaumont (Michelle Buteau) y Luca compartieron un taxi al final de la temporada 2 de "La supervivencia de una chica con curvas" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “LA SUPERVIVENCIA DE UNA CHICA CON CURVAS”?

La temporada 2 de “La supervivencia de una chica” está disponible en Netflix desde el 27 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.