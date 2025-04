La serie “Pulso” (en su idioma original: “Pulse”) es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para aquellos que buscan un drama médico centrado en los problemas laborales y personales de varios médicos de una sala de urgencias. Así, el programa se respalda de los protagónicos de Willa Fitzgerald y Colin Woodell. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la producción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix se desarrolla en el servicio de urgencias más concurrido de Miami. Allí, en medio del caos, la doctora Danny Simms, residente de tercer año, obtiene un ascenso inesperado cuando suspenden al jefe de residentes, Xander Phillips.

Entonces, mientras la tormenta empeora y el flujo de pacientes se multiplica, el hospital sufre un cierre de emergencia, lo que obliga a ambos a trabajar juntos, pese a que los secretos de su complicada e ilícita relación amenazan con salir a la luz.

Por otro lado, el resto de los profesionales del hospital se enfrenta a las repercusiones del romance al mismo tiempo que lidia con sus propios problemas, en medio de un entorno donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Lo cierto es que, para este unido grupo de médicos, muchas veces es más fácil salvar la vida a un paciente que vivir la suya propia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Pulso”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PULSO”?

1. Willa Fitzgerald como Danielle “Danny” Simms

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con la protagonista: Danny Simms. Ella es una residente de tercer año de Medicina en la sala de urgencias del Hospital Maguire de Miami, quien queda en medio de una delicada acusación cuando obtiene un ascenso.

La actriz que la interpreta es Willa Fitzgerald. Entre sus trabajos previos, se incluyen títulos como “The Fall of the House of Usher”, “Reacher”, “Strange Darling” y la serie “Scream”.

Willa Fitzgerald como Danny Simms en una escena de la serie médica "Pulso" (Foto: Netflix)

2. Colin Woodell como Xander Phillips

Xander Phillips, por su parte, es el jefe de residentes de Medicina de la sala de urgencias en el Hospital Maguire. Él mantiene una relación secreta con la doctora Danny Simms.

El actor que se pone en la piel del personaje es Colin Woodell, a quien también hemos visto en producciones como “Ambulance”, “Unfriended: Dark Web”, “The Continental: From the World of John Wick” y “The Purge”.

Colin Woodell como Xander Phillips en una escena de la serie médica "Pulso" (Foto: Netflix)

3. Jessie T. Usher como Sam Elijah

Al igual que Danny, su colega Sam Elijah es un residente de tercer año de Medicina en la sala de urgencias del Hospital Maguire de Miami.

Él está interpretado por Jessie T. Usher, el famoso A-Train de “The Boys”. Otros proyectos que incluyen su nombre en los créditos son: “Smile”, “Shaft” y “The Banker”.

Jessie T. Usher como Sam Elijah en una escena de la serie médica "Pulso" (Foto: Netflix)

4. Justina Machado como Natalie Cruz

Por otro lado, Natalie Cruz es la presidenta de Cirugía y Medicina de Urgencias en el Hospital Maguire de Miami.

La artista que asume este rol es Justina Machado, también integrante de los elencos de “Six Feet Under”, “One Day at a Time”, “The Horror of Dolores Roach” y “Queen of the South”.

Justina Machado como Natalie Cruz en una escena de la serie médica "Pulso" (Foto: Netflix)

5. Jack Bannon como Tom Cole

En “Pulso”, Tom Cole es un residente quirúrgico del Hospital Maguire de Miami.

La estrella que le da vida al personaje es Jack Bannon, reconocido por su participación en películas como “The Imitation Game” y series como “Pennyworth”, “The Darkness” y “Endeavour”.

Jack Bannon como Tom Cole en una escena de la serie médica "Pulso" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Pulso”:

Daniela Nieves como Camila Pérez, una estudiante de medicina de tercer año

una estudiante de medicina de tercer año Chelsea Muirhead como Sophie Chan, una interna de cirugía

una interna de cirugía Jessy Yates como Harper Simms, una residente de segundo año y la hermana menor de Danny

una residente de segundo año y la hermana menor de Danny Néstor Carbonell como el Dr. Ruben Soriano

Jessica Rothe como Cass Himmelstein

Santiago Segura como Gabriel Moreno

Ash Santos como Nia Washington

Arturo Del Puerto como Luis Dominguez

Sophia Torres como Vero Cruz

Kathryn Smith-McGlynn como Shannon Kincaid

Brenda Arteaga-Walsh como Ines

