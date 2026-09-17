El 2026 ha sido un año histórico y muy importante para “One Piece”, la popular franquicia basada en la obra de Eiichirō Oda, gracias a grandes cambios en su formato y emocionantes estrenos. En el caso del anime, que regresó en abril con el Arco de Elbaph, dejó atrás su emisión continua de más de 25 años para anunciar un máximo de 26 episodios al año, con el objetivo de mejorar la calidad visual y evitar el relleno. Por lo tanto, el último capítulo de este año, el episodio 1180, se emitirá a finales de septiembre.

Además, en marzo de 2026 se estrenó la segunda temporada del live action de Netflix. La última entrega de la serie, protagonizada por Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero y Taz Skylar, siguió las aventuras de Monkey D. Luffy y los Sombreros de Paja en la Grand Line, donde se enfrentaron a los peligros de esta legendaria ruta marítima y lidiaron con la misteriosa organización criminal Baroque Works.

Asimismo, el 29 de septiembre llega “LEGO One Piece”, especial de dos partes que reimagina las primeras temporadas de la serie live-action en versión LEGO y se centra en la forma en que Usopp le cuenta las aventuras de la Tripulación Sombreros de Paja a Tony Tony Chopper, quien fue el último en unirse al grupo. Pero estos no son los únicos proyectos que la franquicia está preparando.

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE “ONE PIECE” PARA EL 2027

El 2027 también promete ser un excelente año para “One Piece”. De hecho, todo parece indicar que será un año histórico y sin precedentes. Entre varias razones, debido a que se conmemora el 30 aniversario del manga original de Eiichiro Oda.

1. The One Piece

La primera temporada de "The One Piece", que se estrena en febrero de 2027, cubrirá los inicios en el mar East Blue hasta la incorporación del cocinero Sanji a la tripulación (Foto: Wit Studio/ Netflix)

Después de la larga espera, “The One Piece”, el esperado reboot de Netflix y Wit Studio, llegará en febrero de 2027. La primera temporada de “The One Piece” abarcará los primeros 50 capítulos del manga, es decir, empezará por la saga del East Blue, donde Luffy inicia su aventura junto a su tripulación, y terminará con el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie.

La primera entrega del anime, que promete adaptar de manera más fiel el aclamado y longevo manga de Eiichiro Oda, contará con siete episodios, con una duración total de aproximadamente 300 minutos.

2. Temporada 3 del live action de Netflix

La tercera temporada del exitoso live action de “One Piece” se estrenará en 2027 y adaptará el icónico arco del reino desértico de Alabasta, por lo tanto, Monkey D. Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja se embarcarán en la misión de ayudar a su aliada, la princesa Nefertari Vivi, a salvar su tierra natal, que está al borde de una guerra civil.

El rodaje de “One Piece: The Battle of Alabasta” (“La batalla de Alabasta”) se realizó principalmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 24 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Charithra Chandran, Mikaela Hoover, Joe Manganiello, Lera Abova y Sendhil Ramamurthy regresan como parte del elenco. A ellos se unirán Xolo Maridueña, Cole Escola, Daisy Head, Awdo Awdo, Emilio Sakraya, Omid Abtahi, Jamie Ward y Nabeel Khan.

Emilio Sakraya se suma al elenco de la tercera temporada de "One Piece" como Koza, líder del ejército rebelde durante la guerra civil en el arco de Alabasta (Foto: Netflix)

3. Nueva película anime de “One Piece”

Durante el espectáculo “One Piece Day” en Tokio, Japón, Toei Animation anunció dos nuevas películas oficiales de la saga: “One Piece Film: God Valley” y “One Piece Film: Baad”.

La primera se estrenará en el verano de 2027 en Japón para celebrar el 30 aniversario del manga. Esta esperada película adaptará el esperado arco de flashback de God Valley.

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