“One Piece” es uno de los mangas y animes más longevos y extensos de la historia. La obra original de Eiichirō Oda comenzó a publicarse en julio de 1997 en la revista Weekly Shōnen Jump, sumando casi 29 años en constante publicación, mientras que la adaptación televisiva a cargo de Toei Animation se estrenó el 20 de octubre de 1999, acumulando más de 1170 episodios. No obstante, la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja ya entró en su Saga Final. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo terminará?

Tras concluir el arco de Egghead, tanto el manga como el anime se encuentran desarrollando el esperado arco de Elbaph, que es uno de los más importantes, reveladores y cruciales para el desarrollo de la recta final de la serie. Sin embargo, el concepto de “recta final” en una obra de esta magnitud es bastante relativo.

Se trata de una pregunta que los fans de “One Piece” se han hecho desde hace mucho tiempo, incluso el propio Eiichirō Oda ha hablado al respecto, pero no ha revelado una fecha exacta. ¿Compartió más pistas durante el evento One Piece Day 2026?

Aunque se estima que el gran final de "One Piece" llegará en 2030 o después, solo se trata de una fecha aproximada (Foto: Toei Animation)

EIICHIRŌ ODA ¿REALMENTE CONFIRMÓ CUÁNTOS AÑOS NECESITARÁ PARA TERMINAR “ONE PIECE”?

Durante el evento celebrado en agosto de 2026, el famoso mangaka señaló que al manga le quedan al menos cuatro años más de historia, desmintiendo la idea de que el final ocurrirá muy pronto. Por lo tanto, la historia de Luffy podría concluir en el 2030 o más adelante. No obstante, solo se trata de una fecha aproximada.

Lo único claro es que la obra necesita tiempo para resolver de manera lógica todos los misterios pendientes: el Siglo Vacío, la identidad de Imu, el tesoro final, las batallas definitivas y más.

Eiichirō Oda también confirmó que tras finalizar el arco de Elbaph, la tripulación se dirigirá hacia “esa isla a la que solo llegó el Rey de los Piratas”, asimismo, adelantó que se producirá un “festival de encuentros”.

Además, se revelaron los planes de producción para dos largometrajes cinematográficos: “One Piece Film: God Valley”, programada para el verano de 2027, y “One Piece Film: BAAD”, para 2029.

El príncipe Loki, el gigante conocido como el "Príncipe Maldito" o la "Vergüenza de Elbaf", es uno de los nuevos personajes del arco de Elbaph en el anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

Las plazos de Eiichirō Oda no suelen cumplirse

1997: Oda planeó originalmente que la serie durara solo 5 años.

2004: Le prometió a su esposa que el manga terminaría en 10 años para poder viajar juntos.

2012: Afirmó que la historia iba al 60% de desarrollo.

2018: Estimó que ya se encontraba al 80%.

2020 y 2022: Declaró que su meta ideal era terminar el manga en un plazo de 3 a 5 años.

Debido a esto, es posible que en 2030, “One Piece” aún se encuentre en su saga final, pero no tan cerca del cierre de su historia.

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