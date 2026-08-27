Debido a que “One Piece” decidió dejar de lado las emisiones semanales casi sin interrupciones y apostar por solo 26 episodios al año, cada vez restan menos capítulos para que los fans de la obra de Eiichirō Oda se enfrenten a una larga pausa. A finales de agosto, tanto la serie anime como el manga se encuentran en momentos clave de la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Piratas Sombrero de Paja, ya que el arco de Elbaph es uno de los más importantes de la saga.

Este arco, que comparte podio de relevancia con arcos masivos como Marineford, Wano o el Incidente de Egghead, comenzó oficialmente en la serie anime el 5 de abril de 2026 con el estreno del episodio 1156, donde los protagonistas finalmente llegaron a la legendaria isla de los gigantes guerreros.

Desde entonces, se han producido grandes revelaciones de la historia global, rescates contrarreloj y la violenta irrupción del Gobierno Mundial. Uno de los momentos más importantes del arco de Elbaph en “One Piece” fue la aparición de Loki, que anteriormente fue mencionado en Whole Cake Island Arc.

Asimismo, otro momento clave fue la invasión de los Caballeros de Dios (God Knights), que son una fuerza de combate militar de élite que pertenece al Gobierno Mundial. Uno de sus miembros es Saint Figarland Shamrock, el Comandante Supremo.

Esta es la carta base de Loki (Secret Rare - OP17-119), correspondiente a la expansión The World's Strongest Warriors (OP17), del juego de cartas coleccionables “One Piece TCG" (Foto: Bandai/ Yoshitaka Amano)

LOS NUEVOS DISEÑOS DE LOS PERSONAJES MÁS PODEROSOS DEL ARCO DE ELBAPH

Precisamente, Loki, el príncipe gigante de Elbaf conocido como el “Príncipe Maldito”, y Shamrock, el famoso por ser el hermano gemelo mayor de Shanks, son considerados los personajes más poderosos del arco de Elbaph, junto a Nerona Imu.

Ambos personajes tienen nuevos e históricos diseños confirmados para el juego de cartas coleccionables “One Piece TCG”. Durante el evento One Piece Day 26, Bandai anunció una colaboración con Yoshitaka Amano, el legendario ilustrador y diseñador de la saga de videojuegos “Final Fantasy”, “Vampire Hunter D, Angel’s Egg” y otros títulos.

Las nuevas ilustraciones fueron compartidas por la cuenta oficial de X de “One Piece” y serán incluidas en el Booster Pack Volumen 18, titulado -The Dominance of God- (OP18), que se lanzará en noviembre de 2026.

Ambas cartas pertenecen a la categoría Secret Rare (SEC) con arte alternativo (Parallel Art) y contarán con dos acabados coleccionables:

La versión Parallel estándar.

La versión Gold Foil Parallel (con estampado metálico dorado).

Este es el nuevo diseño de Saint Shamrock ilustrado por Yoshitaka Amano para la expansión OP18-119 SEC del juego de cartas coleccionables “One Piece TCG" (Foto: Bandai/ Yoshitaka Amano)

Más detalles de los nuevos diseños de Yoshitaka Amano

Cabe aclarar que el anuncio especial no cambia las cartas base de OP17, sino que introduce versiones de arte alternativo (Parallel Art) especiales impresas dentro del próximo pack OP18 (The Dominance of God):

Loki: Aunque mantiene el código y estadísticas, se incluirá en los sobres de OP18 con la ilustración estilizada de fantasía oscura típica de Final Fantasy.

Saint Shamrock: En este si se trata de una carta base e ilustración de Amano bajo el código OP18-119 dentro del mismo set.

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