El anime “Dragon Ball Super: Beerus” prepara su llegada a las pantallas con una nueva versión que revive el inicio de la etapa de Goku frente al Dios de la Destrucción. Así, la serie ya tiene mapa de lanzamiento en el streaming y, para alegría de los fans de la franquicia, su estreno se llevará a cabo a través de diversas plataformas... aunque en fechas distintas. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí te cuento todo lo que conviene tener en consideración antes de darle play a la producción.

Vale precisar que esta ficción es la versión mejorada del proyecto original que Toei Animation estrenó en el 2015.

De esta manera, con una animación actualizada, escenas de pelea elaboradas y una historia reconstruida, el anime arranca con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción.

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿EN QUÉ PLATAFORMAS SE PODRÁ VER “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, “Dragon Ball Super: Beerus” se distribuirá en varias plataformas de streaming, con disponibilidad que varía según la región.

Cabe resaltar que el portal incluye servicios japoneses y opciones internacionales, por lo que las fechas y el catálogo pueden cambiar de un país a otro.

1. Crunchyroll

Fecha de estreno: domingo 11 de octubre del 2026

Crunchyroll es la primera plataforma en tener el anime a nivel internacional, en simulcast con Japón. De esta manera, quienes quieran seguir cada episodio al mismo tiempo que su emisión original, encuentran aquí la opción más directa.

2. HBO Max

Fecha de estreno: viernes 16 de octubre del 2026

En Latinoamérica, HBO Max planea lanzar los capítulos de “Dragon Ball Super: Beerus” pocos días después de la transmisión inicial, como parte de su catálogo de animes.

3. Netflix

Fecha de estreno: sábado 17 de octubre del 2026

Por otro lado, Netflix incorporará la serie con casi una semana de diferencia respecto de Japón, con disponibilidad sujeta a la región y al plan de suscripción de cada usuario.

Otras plataformas de streaming para ver “Dragon Ball Super: Beerus”:

En tierras japonesas, “Dragon Ball Super: Beerus” también se podrá ver mediante servicios de streaming rápido como Amazon Prime Video y U-NEXT, que inician la emisión de los episodios la madrugada del lunes 12 de octubre.

Asimismo, se habilitarán opciones de alquiler digital y distribución bajo suscripción en plataformas como Bandai Channel, Niconico, ABEMA, Disney+, Hulu, FOD, DMM TV, J:COM STREAM, Lemino, milplus, TELASA, TVer y WOWOW On Demand, con estrenos progresivos a partir del jueves 15 de octubre en el mercado japonés.

Finalmente, en España, se ha anunciado que AnimeBox la frecuencia de lanzamiento de Crunchyroll.

Goku, en su transformación de Super Saiyajin Dios, enfrentándose a Beerus, el Dios de la Destrucción, en "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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