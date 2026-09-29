“Dragon Ball Super: Beerus” ya tiene a los fans haciendo cuentas. Y es que el anime de Toei Animation, que llegaría a través de Crunchyroll como una edición mejorada del inicio de “Dragon Ball Super”, ha despertado una duda muy concreta entre sus futuros espectadores: ¿cuántos episodios tendrá? Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que se sabe acerca de esa cifra, de los arcos que adaptará y del lugar que ocupa dentro de la icónica franquicia creada por Akira Toriyama. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta producción incluye escenas nuevas, dibujos rehechos y una reconstrucción de la historia.

Asimismo, Kōichi Yamadera vuelve a ponerle voz a Beerus, y la propuesta apunta a que las batallas luzcan con la animación de hoy.

Antes de continuar, mira el tráiler del show televisivo:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

De acuerdo con el experto filtrador @SugoiLITE de X, una fuente muy confiable en la industria del anime, “Dragon Ball Super: Beerus” está prevista para tener 19 episodios en total.

Cabe resaltar que el anime del 2015 dedicó más de 40 capítulos a las mismas historias y la serie completa suma 131 episodios.

En ese sentido, se espera que la nueva versión sea bastante más compacta que la original.

¿QUÉ ARCOS ADAPTARÁ “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

Según la información revelada, “Dragon Ball Super: Beerus” cubrirá tres arcos: el de Beerus, el de la resurrección de Freeza y el del Universo 6.

Y, previamente, la sinopsis oficial explicaba que Beerus despierta de un largo sueño, escucha rumores sobre un saiyajin que venció a Freeza y aparece ante Goku.

Además, se ha anunciado que la narrativa del nuevo anime se acerca mucho más al manga de Akira Toriyama y Toyotaro.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

“Dragon Ball Super: Beerus” se estrena el domingo 11 de octubre del 2026 y todo apunta a que llegará a nivel internacional a través de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Importante: el primer episodio del anime tendrá una proyección anticipada en la New York Comic Con, el jueves 8 de octubre.

¿QUÉ LUGAR OCUPA EN LA FRANQUICIA “DRAGON BALL”?

Esta es la séptima serie de televisión de la franquicia “Dragon Ball” y llega a las pantallas después de “Dragon Ball Daima”, la cual tuvo 20 episodios.

Ahora, si prefieres comparar, te recomiendo mirar los primeros arcos de “Dragon Ball Super” y luego esta versión.

Freezer es el icónico antagonista de la franquicia "Dragon Ball" creada por Akira Toriyama (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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