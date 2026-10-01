Este mes de octubre del 2026, Goku regresa a las pantallas con “Dragon Ball Super: Beerus”, una versión renovada de “Dragon Ball Super” que ya confirmó su estreno a nivel internacional a través de Crunchyroll. Así, la noticia abrió una importante interrogante entre los seguidores de la franquicia: ¿el anime también formará parte del catálogo de Netflix? Pues, para alegría de los fans con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja, ya tenemos una respuesta oficial al respecto. ¡Y aquí te la revelo!

Vale precisar que la producción arranca cuando Beerus despierta tras un largo sueño, escucha el rumor de un saiyajin que derrotó a Freezer y aparece ante Goku, con la Tierra en riesgo.

De esta forma, se espera que el anime inicie con la Batalla de los Dioses y siga con La resurrección de F y el Torneo del Universo 6 a lo largo de 19 episodios en total.

“DRAGON BALL SUPER: BEERUS”, ¿SE PODRÁ VER EN NETFLIX?

La respuesta corta es SÍ. A través de sus redes sociales, Netflix confirmó que “Dragon Ball Super: Beerus” se podrá ver en su plataforma de manera escalonada:

Desde el jueves 15 de octubre en Japón .

. Y a partir del sábado 17 de octubre en la mayoría de territorios, entre ellos Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Es decir, los capítulos llegarán con casi una semana de diferencia respecto a su emisión en Crunchyroll, servicio de streaming donde la ficción se estrena el domingo 11 de octubre.

Este es el LINK OFICIAL de la producción en Netflix.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS”?

La versión original de “Dragon Ball Super” se emitió entre julio del 2015 y marzo del 2018.

Ahora, Toei Animation produce el remake, con Matsuto Seya a cargo del guion y de la dirección, Tadayoshi Yamamuro como director general de animación y Norihito Sumitomo como compositor de la banda sonora.

Por otro lado, Kōichi Yamadera vuelve como la voz de Beerus. Mientras tanto, en inglés, Jason Douglas e Ian Sinclair interpretan a Beerus y Whis.

Además, dos canciones acompañan el estreno: “ONOGAMI”, de MEGATERA・ZERO, y “Kan Peki No Peki”, de VK Blanka.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE “DRAGON BALL SUPER: BEERUS” Y LA VERSIÓN ORIGINAL?

Tal como te puedes imaginar, la nueva producción busca ofrecer una presentación actualizada de “Dragon Ball Super”, dirigida tanto a quienes ya conocen la historia como a quienes recién la descubren.

Así, la diferencia central está en el apartado visual, ya que el remake incorpora escenas nuevas y redibujadas, en respuesta a las críticas que recibió la emisión del 2015 por la inconsistencia de su animación durante sus primeros episodios.

Al igual que la mayoría de producciones de la franquicia anime, Goku es el protagonista de "Dragon Ball Super: Beerus" (Foto: Toei Animation / Fuji TV)

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