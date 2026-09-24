Después de cinco años de espera, “Black Clover” vuelve a las pantallas y con ella llega una de las preguntas que más se repite entre sus seguidores: cuántos episodios tendrá la segunda temporada del anime de Crunchyroll. Por lo tanto, si quieres conocer lo que se sabe sobre la duración de esta nueva entrega de la adaptación del manga de Yūki Tabata y el arco que abordará a lo largo de esta tanda de capítulos, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la segunda entrega del anime retoma la historia justo donde terminó su primera etapa, la cual cerró en el 2021 con 170 episodios.

Desde entonces, la película “La espada del rey mago” (o “Sword of the Wizard King”) del 2023 fue el único contenido animado inédito de la franquicia... hasta ahora.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Según el experto en filtraciones @SugoiLITE de X, esta entrega del anime se dividiría en dos tandas (’cours’) de 13 episodios cada uno, con un total de 26 capítulos pensados para completar la adaptación del manga original de Yūki Tabata.

Es decir, el calendario de estreno quedaría así:

Primera parte (13 episodios): sábado 3 de octubre del 2026

sábado 3 de octubre del 2026 Segunda parte (13 episodios): en algún momento del 2027

Cabe resaltar que esta información todavía no ha sido confirmada por Crunchyroll ni por Studio Pierrot y, de acuerdo con el propio filtrador, la cifra de la segunda tanda de capítulos podría cambiar, ya que aún se encuentra en etapa de planificación.

En ese sentido, al menos hasta el momento, conviene tomar estos datos con prudencia y como estimaciones.

¿CÓMO VER “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

“Black Clover” es un título exclusivo de Crunchyroll, plataforma que lanza el primer episodio de su temporada 2, titulado “The War Begins”, el 3 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de las emisiones semanales desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ ARCO ADAPTA “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 del anime se mete de lleno en el arco del Raid del Reino de la Pica (o ‘Spade Kingdom Raid Arc’), uno de los tramos más esperados del manga por sus batallas de alto voltaje y el desarrollo de la ‘Devil Union’ entre Asta y Liebe.

De esta manera, la historia se conecta directamente con el cierre de la etapa anterior y con los eventos que ya se habían insinuado en la película del 2023.

Mereoleona Vermillion es uno de los personajes más poderosos y feroces del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot)

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